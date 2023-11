El candidato a vicepresidente de Unión por la Patria (UxP), Agustín Rossi, afirmó hoy que el postulante presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, demostró "inconsistencia, debilidades y falta de conocimiento" durante el debate en la Facultad de Derecho de la UBA, y consideró que al libertario "le faltan cursar un par de materias" para gobernar Argentina.

"Ayer se vieron dos candidatos. Uno absolutamente preparado para ser presidente de los argentinos y otro al que, sin dudas, le faltan cursar un par de materias", expresó Rossi en declaraciones a El Destape Radio.

El jefe de Gabinete remarcó que Milei "demostró inconsistencia, debilidades y falta de conocimiento", mientras que el postulante a presidente de UxP, Sergio Massa, "se mostró como un dirigente político altamente capacitado"

"¿Qué gestionó Milei en su vida? Siempre fue un empleado. Demostró que es un teórico que conoce mucho una escuela de economía, pero que de otros temas no sabe. No sabe de educación, salud o defensa", aseguró.

Para Rossi, "Milei se contradice" al haber buscado desmentir algunas de las ideas que "están en su plataforma" electoral pero que generaron "rechazo" en la sociedad, como los vouchers en educación, la privatización de la salud pública o del mar o la libre circulación de armas.

"No tenía mas nada que decir en temas tan importantes como seguridad. Si toda tu vida política la hiciste en canales de televisión donde nadie te repregunta nada, después cuando alguien te interpela no sabes qué decir", añadió.

Además, señaló que "el aliado de Milei está desaparecido", al referirse al expresidente Mauricio Macri, que ayer no estuvo presente para acompañar al candidato.

"No se qué pasó con Macri. Las voceras de Milei, (la candidata a vicepresidenta Victoria) Villarruel y (la diputada electa, Diana) Mondino, dijeron que no sabían por qué no había ido Macri, pero fue notorio. Sergio vino acompañado por los que lo hacemos desde el primer día pero también por un universo de expresiones políticas que muestra que la propuesta de ser un Gobierno de unidad nacional recoge cada vez mayor cantidad de adhesiones", afirmó.

Rossi ejemplificó este punto al destacar la presencia de dirigentes de distintas extracciones como Mónica Fein, Juan Manuel Urtubey, Carlos Maslatón, Graciela Camaño y el oficial y veterano de guerra Martín Balza entre los invitados del candidato de UxP.

Y dio un mensaje a la militancia: "Estamos muy contentos con la performance de Sergio de ayer y claramente creemos que ganó el debate, pero la elección se gana el 19, no se ganó ayer. Hay que militar y hablar con todos los que no definieron su voto", concluyó (Télam)