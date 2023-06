El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, remarcó hoy en su informe en la Cámara de Diputados que "la generación de empleo en la Argentina es una de las políticas más contundentes del Gobierno"; destacó que con la puesta en marcha del gasoducto 'Néstor Kirchner' "se podrán ahorrar 4 mil millones de dólares en importaciones" y cuestionó la política de endeudamiento internacional del Gobierno de Juntos por el Cambio (JxC).

En su segundo informe ante los diputados desde que asumió como Jefe de Gabinete, que se extendió durante 50 minutos, Rossi hizo además un balance del crecimiento del empleo, destacó la instrumentación del plan de obras públicas "con 5.000 en ejecución", la creación de nuevas universidades y la entrega de pensiones por discapacidad.

Luego, para completar las seis horas de trabajo que demandó la jornada, se alternaron las preguntas de los diferentes bloques con las respuestas del funcionario, con tiempos proporcionales al volumen de las bancadas.

En su mensaje, Rossi -también precandidato presidencial del Frente de Todos (FdT)- criticó el acuerdo alcanzado por el Gobierno de Mauricio Macri con el FMI; consideró increíble" que se "haya podido firmar un acuerdo de esas características" y sostuvo que "por el monto de la deuda del crédito con el FMI, el Congreso debería haber tenido participación" en la suscripción.

MIRÁ TAMBIÉN Carrió volvió a cruzar a Macri por querer un ajuste brutal y lo acusó de perder identidad en JxC

Al defender la gestión del presidente Alberto Fernández, Rossi aseguró que la "generación de empleo en la Argentina en estos últimos años es una de las políticas más contundentes del Gobierno" y señaló que "llevamos 32 meses de crecimiento del empleo privado".

"Estos 32 meses consecutivos se convierten en una de las series más extensas de creación de empleo desde el 2009. El último mes que se creó empleo durante la gestión de Macri fue en diciembre de 2017. Desde ahí se perdieron trabajos. Después empezó la pandemia y la cuarentena estricta", recordó.

En ese sentido, destacó que "las cosas no suceden, como alguna vez se dijo, por arte de magia, sino por políticas y modelos que sostienen y se llevan adelante. En todo el Gobierno del presidente Alberto Fernández hubo una clara intención del desarrollo industrial en nuestro país".

Detalló asimismo que "al mes de marzo se llevan 32 meses de crecimiento, el último mes creció el 0,3%, viene creciendo entre 0,2% y 0,4% desde agosto pasado" y precisó que unos 19 mil ciudadanos "consiguieron trabajo desde marzo".

Señaló que la creación de empleo se registró "en todas las actividades de la economía, con excepción de la agricultura, la pesca y la intermediación financiera", y precisó que ese aumento se dio con más fuerza "en la construcción, el turismo y la gastronomía, que fueron los motores de empleo privado de la Argentina".

Durante su exposición Rossi destacó que una de las obras más importantes que se inaugurará será el gasoducto 'Néstor Kirchner' -previsto para el próximo 20 de junio-, el cual permitirá en "la segunda mitad del año un ahorro de 2.000 millones de dólares en exportaciones y al final ese ahorro va a ser de más de 4.000 millones de dólares".

Destacó que luego se empezará "la segunda etapa del gasoducto 'Néstor Kirchner' que viene a terminar en San Jerónimo, Santa Fe, y serán otros 3.500 millones más de ahorro en importaciones de energía y con todo el proceso de reversión que se está haciendo en el Norte la posibilidad de expansión a Bolivia, alimentando a grandes centros urbanos del propio Brasil".

"Según nuestra empresa de energía, Enarsa, el gasoducto ha permitido emplear a 9.800 trabajadores en forma directa y más de 40.000 en empleo indirecto", indicó.

Agregó que el gasoducto "ha sido financiado, en esta primera etapa, por el Tesoro Nacional y dentro de las líneas de financiamiento ha estado el impuesto a las grandes fortunas que fue sancionado por nuestro Gobierno, por nuestro Parlamento e impulsado por el entonces presidente de (el bloque de) diputados, Máximo Kirchner, y el diputado Carlos Heller".

También destacó la reapertura de la fábrica de pólvora y explosivos Fanazul, en la ciudad bonaerense de Azul, cerrada por la administración de María Eugenia Vidal hace 5 años y que el Gobierno nacional volvió a poner en marcha en mayo pasado: "Cuando uno toma decisiones tiene que tener una dimensión humana", expresó.

A la hora de las respuestas a los bloques, el jefe de Gabinete replicó a diputados de Juntos por el Cambio (JxC) que criticaron al Gobierno y les dijo que "se hagan cargo" del país que dejaron a fines de 2019.

Rossi refutó a los jefes de las bancadas de la UCR, Mario Negri, y del PRO, Cristian Ritondo, quienes vertieron duros conceptos sobre el Gobierno nacional en el bloque de preguntas que tiene cada bancada parlamentaria.

Rossi expresó que quería "decirles a cada uno de ustedes que se hagan cargo de la parte que le corresponde".

"No nos entregaron Disneylandia, nos entregaron un país con el 55% de inflación, con una desocupación del 10%, con tres años de recesión sobre cuatro de gobierno y con un endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que nunca la Argentina había tenido", afirmó.

"Entonces voy a ponerlo al revés. Sin sequía, sin guerra y sin pandemia: todo eso lo hicieron en cuatro años de gestión. Nos dejaron ese país, de ese país nosotros nos hacemos cargo", aseveró.

Sobre las elecciones, Rossi dijo que "todo indica que será una elección pareja" y le sugirió a JXC que "primero pongan la olla, porque están comiendo el postre, ya que están diciendo ustedes que ya ganaron las elecciones y demás. No pareciera que venga tan así".

Negri dijo que "este gobierno ha naturalizado todo, nada es verdad, todo es mentira. ¡Son ficciones las que viven los argentinos cada vez que van al almacén!".

Añadió que "no nos hagan el 'cuento del tío'. Nos están diciendo que fueron con 5.000 millones de yuanes, que vuelven con 10.000 millones de yuanes, como si eso no fuera nueva deuda que van a tener con China. ¿Creen que los chinos te regalan o te prestan? ¿Eso no es nueva deuda? ¿Es un préstamo de beneficencia que lo devolvés con la fundación cuando tenés tiempo?".

Por su parte, Ritondo puso de relieve que "el 64% de los argentinos está en deuda; y no para comprarse un auto, para mejorar la casa o para viajar, se endeuda para comer".

Luego Rossi defendió el acuerdo con el gigante asiático y dijo que "la ampliación del swap se utilizará para seguir fomentando las importaciones de China", para que "sean utilizadas en esa moneda y no afecten las reservas en dólares". También mencionó la posibilidad de "ir logrando ese mismo mecanismo con Brasil".

Previamente, al responder una pregunta de la diputada de la izquierda Romina del Plá, Rossi descartó que pueda suceder una situación similar a la crisis del 2001.

Señaló que "no están las condiciones para que esto sea 2001, porque hay una red de contención enorme a lo largo y ancho del país".

Rossi, quien asumió el cargo el 15 de febrero, realizó su primera presentación ante el Congreso con su visita a Diputados el pasado 29 de marzo, y el jueves 11 de mayo lo hizo ante el Senado.

De esta manera, cumplirá con la prerrogativa de concurrir al Parlamento todos los meses, alternadamente a cada Cámara, como establece la Constitución en su artículo 101.

El lunes se dieron a conocer las respuestas a las 1.254 preguntas enviadas oportunamente por los legisladores al jefe de Gabinete, en su mayoría vinculadas con la situación económica, la marcha de varias obras en el interior del país, la ejecución presupuestaria y aspectos relacionados con la política exterior.

En total hubo 2.769 preguntas, pero como muchas estaban referidas a los mismos temas se agruparon en 1.254 con sus correspondientes respuestas. (Télam)