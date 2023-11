(Por colaboradora especial - Violeta Marcovich)

El jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente de Unión por la Patria (UxP), Agustín Rossi, cerró esta noche su agenda en la provincia de San Juan encabezando un acto junto a militantes del Partido Justicialista, donde afirmó que su compañero de fórmula, Sergio Massa, "será el presidente de los trabajadores".

Frente a una sala con gran concurrencia, acompañado por el gobernador y senador electo Sergio Uñac, Rossi destacó que "Massa honró su palabra" al cumplir con varias de sus promesas de campaña antes de ser electo y "será el presidente de los trabajadores".

Además, apuntó contra el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, que "decía que venía para combatir a la casta y se terminó abrazando con (el expresidente Mauricio) Macri, que es el jefe de la casta".

"Dijo que venía a construir un país él, porque nada bueno salía de lo viejo y terminó proponiendo la vuelta al pasado. Lo que estamos enfrentando hoy es un pacto espurio, hecho a las espaldas de cada uno de los votantes de esos espacios políticos", señaló el jefe de Gabinete.

Y afirmó que "lo que los unifica es el antiperonismo, el discurso del odio, lo tienen hace años, pero no proponen nada. Lo único que hacen es descalificarnos, dicen una sarta de mentiras".

"El 10 de diciembre con Sergio Massa empieza una nueva etapa, un gobierno de unidad nacional, sin grieta, con solidaridad, tolerancia y diálogo. Vamos a construir ese gobierno con los argentinos que compartan esos valores, ese es el compromiso", auguró el candidato a vicepresidente e indicó que "Argentina no se va construir en base al odio, se construirá en base al amor. La Argentina se construye incluyéndonos a todos no excluyendo a algunos".

Previamente habló el gobernador Uñac, que aseguró que "no vamos a parar un minuto, de acá al 19 y de ahí al 10 de diciembre, porque nosotros queremos ser parte de este nuevo gobierno de Massa y Rossi", la fórmula presidencial de UxP.

El mandatario provincial, también presidente del PJ local, destacó la unidad los justicialistas locales ahí presentes, y comprometió su apoyo y el de todos los sanjuaninos.

Por su parte, Rossi recordó que "días antes de las elecciones nos decían que había que preocuparnos por el 23 de octubre, pero nada pasó, porque ganamos nosotros y ganó Sergio Massa. Tranquilidad y estabilidad al conjunto de la economía argentina".

"Pero ese 22 de octubre también los argentinos mandaron a guardar a aquel que andaba con la motosierra, no la sacó más. Los argentinos le dijeron que no a esa violencia, al tráfico de órganos, le dijeron que no a la libre portación de armas, y a romper relaciones con el Vaticano y el Papa Francisco", señaló respecto de los resultados en las elecciones generales, donde Massa fue el candidato más votado y superó por casi siete puntos a Milei.

"Ese día los argentinos reivindicaron medidas que venían siendo reclamadas hace muchísimo tiempo pero que solo las efectivizó nuestro candidato a presidente. A partir de este mes ningún argentino recibió su recibo de sueldo con el descuento del impuesto a las ganancias. Eso significa haber resuelto positivamente un debate que existía en la Argentina alrededor de si el salario era ganancia o remuneración", destacó,

Y enumeró otras medidas como la devolución del IVA, que "recibieron 17 millones de argentinos. Cuando estuvimos en la CGT y CTA Massa les dijo que iba a ser el presidente del trabajo y que lo primero que haría era devolver el poder adquisitivo al trabajo y esas dos medidas tienen que ver".

"Massa honró su palabra y será el presidente de los trabajadores", subrayó. (Télam)