El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, afirmó hoy que la reunión de la mesa política del Frente de Todos (FDT) que se realizó anoche en la sede del PJ nacional en la Ciudad fue “sincera y larga”, y destacó que, durante el encuentro, “hubo un fuerte compromiso con la unidad del Frente y con denunciar la proscripción de Cristina Kirchner”.

Tras más de seis horas de un debate que se extendió hasta la madrugada, Rossi -quien ayer participó de la cumbre por el espacio que lidera el presidente Alberto Fernández- consideró que “fue una muy buena reunión" y que "produjo un muy buen documento”, titulado "Democracia sin proscripciones. Unidad para transformar".

En declaraciones formuladas esta mañana a la radio AM 990, el dirigente santafesino detalló que la reunión “fue sincera y larga", y “hubo un fuerte compromiso con la unidad del FDT y para denunciar la proscripción de Cristina”.

Además señaló que en el encuentro -del que también participó el ministro de Economía, Sergio Massa, y el diputado nacional Máximo Kirchner- “se habló de la herramienta de las PASO para resolver el tema de las candidaturas en el frente”.

Anoche, el Frente de Todos realizó el primer encuentro de su mesa política en una reunión que terminó pasadas la 1.30 de la madrugada de hoy en la sede partidaria del PJ, que concluyó con un discurso del presidente Alberto Fernández y la difusión de un documento titulado "Democracia sin proscripciones. Unidad para transformar".

El texto fue debatido al detalle por todos los espacios políticos, sociales y sindicales que componen la coalición oficialista y, en uno de sus puntos claves, en el párrafo quinto, hace explícito el compromiso de quienes integran la mesa de "disponer las acciones necesarias para impedir la proscripción de la compañera vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner" de cara al proceso electoral.

Ese planteo subraya que el "liderazgo y potencia electoral" de la Vicepresidenta "no puede ser arrebatado" a los votantes del FdT, y apunta sobre el Poder Judicial al señalar que "no hay, o no debería haber, ningún poder económico, mediático o judicial capaz de decidir por encima de la voluntad popular". (Télam)