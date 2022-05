El exministro de Defensa Agustín Rossi aseguró hoy que no participa de "operaciones de prensa" para gestionar un retorno al gabinete del presidente Alberto Fernández, poco antes de iniciar en Corrientes su participación en el Encuentro Nacional de la Militancia junto a referentes nacionales y provinciales del Frente de Todos (FdT).

"Yo ni hablé con el presidente, ni hago operaciones de prensa ni con un dirigente importante para que se me mencione en esos lugares", señaló Rossi en declaraciones a Télam.

El exjefe de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados afirmó que cada vez que se lo menciona como posible reemplazante del actual jefe de Gabinete, Juan Manzur, queda "en una situación en la que no quiere estar".

"Se me menciona reemplazando a alguien y ese alguien es un compañero al cual respeto, tengo en consideración y, en el caso de Juan (Manzur) es alguien con quien compartí el gabinete cuando Cristina Fernández de Kirchner era presidenta y esto me pone en una situación en la que no estoy", remarcó el exdiputado nacional.

Rossi aseguró además que "nunca fui al Presidente de la Nación a decirle que quería volver al gabinete" y consideró que "los compañeros que hoy son ministros hacen todo lo que está dentro de sus posibilidades para que las cosas salgan bien y necesitan serenidad de espíritu para poder ejercer" sus funciones.

"Eso se deduce del hecho cierto de que tengo una buena relación con el Presidente. Charlo con él, dialogamos cuando su agenda lo permite. Esta semana almorcé con él en la Casa Rosada, lo que nos permite reflexionar juntos sobre las cosas que veo y pienso", apuntó.

El extitular de la cartera de Defensa opinó que "uno tiene que aprender a aportar desde el lugar en el que le toca estar".

"Tengo más de 40 años de vida política y he aprendido eso. Soy un dirigente con responsabilidades políticas pero no de gestión y eso me permite libertad para hablar y pensar, así como tiempo para la construcción política", puntualizó.

(Télam)