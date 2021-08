El precandidato a senador nacional por el Frente de Todos (FdT) en Santa Fe Agustín Rossi consideró hoy que en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) que se desarrollarán en la provincia "un núcleo importante" de la ciudadanía expresará su "rechazo" a la lista del mismo espacio que promueve el gobernador Omar Perotti.

"Va a ser una elección pareja. Podemos ganar o podemos perder, pero va a haber un núcleo importante que va a expresar su rechazo a la lista del gobernador y van a elegirnos a nosotros como vehículos para expresar ese rechazo", afirmó el exministro de Defensa en diálogo con la radio online Futuröck.

El precandidato afirmó que no cambiará su adhesión al modelo del oficialismo, pese al "apoyo" que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner le dio a esa nómina que apadrina Perotti en Santa Fe.

"No me sorprendió el apoyo de Cristina Fernández de Kirchner a la lista del gobernador. Eso no cambia mi adhesión al modelo nacional que encabezan Alberto (Fernández) y Cristina (Fernández)", remarcó Rossi.

El postulante ratificó que estará "en este proyecto nacional independientemente del resultado de las PASO" y que hace 20 años "le tocó la puerta" a Néstor Kirchner "para decirle que lo iba a acompañar cuando tenía el cinco por ciento de intención de voto" meses antes de los comicios presidenciales de 2003.

"No es que si me apoyan en Santa Fe estoy y sino no estoy. Voy a estar siempre. Hay que estar en el lugar ideológicamente correcto y escaparse de la tentación de ubicarse en el lugar políticamente conveniente. Lo políticamente correcto hubiese sido tomar otro camino, pero sentí que tenía que estar aquí, en Santa Fe y postularme como senador", subrayó.

Sobre el gobernador de la provincia, dijo que "no tiene dudas" de que "el plan de Perotti es construir en Santa Fe una situación similar a lo que sucede hoy en Córdoba" y puso como ejemplo que el exsenador nacional "a principio de año lanzó su corriente interna y le puso 'Hacemos Santa Fe', a la semejanza de 'Hacemos Córdoba' el espacio que encabeza el mandatario mediterráneo Juan Schiaretti".

A su vez definió como "un acto ético absolutamente reprochable" que Perotti se haya colocado como senador suplente en la lista y dijo que el gobernador "tiene el objetivo de centralizar la campaña".

"Busca que el debate electoral no sea sobre las políticas nacionales, sino sobre las provinciales. Cultiva la teoría de que aquellos gobiernos locales que provincializan los comicios les va a ir mejor que al Frente de Todos a nivel nacional", subrayó.

El ministro saliente de la cartera de Defensa afirmó que cuando decidió su precandidatura, "sabía que dejar ese cargo era una posibilidad" y que no tiene "nada que criticarle al Presidente" por haberle pedido que renunciara.

"Fijó como criterio ético para estas elecciones que todos aquellos funcionarios que íbamos a ser precandidatos debíamos presentar la renuncia y eso me parece razonable", sostuvo Rossi.

Hoy Jorge Taiana sucederá a Rossi como ministro de Defensa en un acto que se realizará a las 18 en Casa de Gobierno.

(Télam)