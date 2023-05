El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, cuestionó hoy en el Senado el desempeño de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al asegurar que forma parte del "partido judicial" que "persigue" a dirigentes políticos en la Argentina, y advirtió que "en algún momento hay que desarmar este poder" porque "de lo contrario es imposible gobernar".

"En la Argentina hay un suprapoder o poder paralelo que no tiene legitimidad democrática pero condiciona la vida democrática de los argentinos", declaró Rossi el brindar su primer informe de gestión ante el Senado durante la sesión que abrió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El funcionario denunció que "el partido judicial se mete en la autonomía de las provincias", en alusión a las resoluciones del máximo tribunal que suspendieron las elecciones a Gobernador y vice en Tucumán y San Juan, y acusó a sus miembros de formar parte de "la campaña de persecución" contra la vicepresidenta con "un fallo proscriptivo" por la "causa Vialidad".

"En algún momento -subrayó-, no creo que tenga que faltar mucho, quienes sean nuestros candidatos deberán comprender que no solo tienen que ganar elecciones sino que hay que desarmar este poder", porque "si no se desarma este poder es imposible gobernar la Argentina porque te gobiernan ellos, te condicionan ellos cada una de las situaciones".

En una exposición de media hora ante un recinto en el que no estuvo presente la mitad de los senadores, Rossi definió al que llamó "partido judicial" como "una serie de fiscales y jueces que han cooptado gran parte del funcionamiento de Poder Judicial y actúan como partido. No imparten justicia, no están imbuidos del derechos" sino que "persiguen otros objetivos".

"Los miembros de la Corte son parte de ese partido judicial sin ninguna duda", destacó el jefe de Gabinete, y consideró que el Poder Judicial en el país "es un poder que no funciona" ya que tiene bajos niveles de "credibilidad".

"Ese partido, después de 2015, ha iniciado una campaña de persecución a todos los dirigentes que fuimos protagonistas de gobierno entre 2003 y 2015 y han concentrado esa persecución claramente en la figura de Cristina Fernández de Kirchner", evaluó, y aseguró que "el fallo en la causa Vialidad es proscriptivo".

Para Rossi, "nadie puede asegurar que lo que hicieron con las elecciones (en provincias) no lo hubiesen hecho en el caso potencial de Cristina que nunca dijo que iba a ser candidata o no".

El jefe de Gabinete añadió que la justicia "se mete en competencias de otros poderes", dijo que "después de 15 años decidió que la reforma en Magistratura era inconstitucional" y ahora "el presidente de la Corte (Horacio Rosatti) dijo que la emisión monetaria podía ser inconstitucional".

"No pueden administrar la obra social (judicial) y quieren meterse en la gestión económica", sostuvo, y añadió que "ese partido judicial no funciona solo" sino que "tiene como amigos a los dueños de los principales medios de comunicación en Argentina".

Mencionó en ese sentido "la foto de Lago Escondido" que "muestra una connivencia con medios de comunicación" y consideró inexplicable que los jueces de la Corte "no haya dado un tirón de orejas" ni "haya ejercido funciones de superintendencia" ante ese hecho.

El informe del jefe de Gabinete comenzó pasadas las 12 del mediodía en una sesión que abrió la titular del Senado.

En el inicio, la vicepresidenta mantuvo un cruce con el senador de Juntos por el Cambio, Martín Lousteau, que siguió fuera de micrófono y en el que intercambiaron chicanas sobre la economía.

El legislador porteño recriminó la falta de quorum en el inicio de la sesión (había menos de 36 senadores de 72), a los que la presidenta de la Cámara alta respondió: "Senador, ya debería haber aprendido que no hace falta el quorum para este tipo de sesiones".

Fuera de micrófono, el cruce de chicanas continuó cuando el senador le respondió: "Deberían haber aprendido de economía también", a lo que Fernández de Kirchner contestó: "Me enseñaste vos con la 125 (la resolución por las retenciones agropecuarias creada por Lousteau cuando era ministro de Economía en 2008, en el Gobierno de la actual vicepresidenta)".

Luego de la exposición del jefe de Gabinete, en la que repasó las medidas económicas de la administración del presidente Alberto Fernández, comenzaron las preguntas de los senadores de la oposición, la mayor parte de las cuales el funcionario había respondido por escrito con anterioridad a la sesión.

La senadora por Córdoba, Alejandra Vigo, por ejemplo, pidió precisiones sobre leyes que competen a las provincias, mientras que el senador Lousteau volvió a cuestionar la quita de fondos de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires. (Télam)