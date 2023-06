El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, sostuvo hoy que "todo indica que va a ser una elección pareja" y le pidió a Juntos por el Cambio que no se apresure en "decir que ya ganaron". "Todo indica que va a ser una elección pareja. Primero pongan la olla, están haciendo el postre, diciendo que ya ganaron las elecciones", lanzó el santafesino. "No pareciese que vaya a ser así", siguió el ministro coordinador al brindar un informe de gestión en la Cámara de Diputados. En otro orden, cargó contra Juntos por el Cambio al que le reclamó que se "haga cargo de la parte que le corresponde" porque no le "entregó Disneylandia" a la gestión del Frente de Todos, sino un país con un sinnúmero de problemas. "En primer lugar, lo que quiero transmitirle y decirle a cada uno de ustedes que se hagan cargo de la parte que le corresponde

Porque no nos entregaron Disneylandia, nos entregaron un país con el 55% de inflación, con una desocupación del 10%, con tres años de recesión sobre cuatro de gobierno y con un endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional que nunca la Argentina no había tenido", enfatizó. Y señaló que ese fue el país que dejó el macrismo en cuatro años de gestión "sin sequía, sin guerra y sin pandemia" como sí le tocó al actual Gobierno nacional. "Todo eso lo hicieron en cuatro años de gestión. Nos dejaron ese país, de ese país. Nosotros nos hacemos cargo", reafirmó Rossi. En tanto, consideró que "hay lawfare en la Arngeitna, sin ninguna duda", como también en otros países de América del Sur. Puso como botón de muestra a Brasil, al sostener que Jair Bolsonaro "nunca hubiera sido presidente del vecino país si no hubiese existido el lawfare, porque el que metió preso a Lula (Da Silva) fue el juez Moro que claramente no estaba buscando Justicia sino ser ministro de Justicia". Rossi explicó cuál es el mecanismo por el cual se leva adelante el lawfare: "Primero se estigmatiza a una persona, después se utilizan las condenas judiciales para seguir llevando adelante la estigmatización". "El Poder Judicial en la Argentina funciona mal, pero funciona peor desde que se hizo cargo el Partido Judicial, que es un grupo de jueces que se dedica a proteger a algunos y a defender a otros, y funciona con la complicidad del sistema de medios concentrados en la Argentina", amplió, poniendo como ejemplo las conversaciones entre el vocero de la presidencia de la Corte Suprema, Silvio Robles, y el ex ministro de Justicia y Seguridad porteño Marcelo D´Alessandro. Para el rosarino, "lo que hay que tratar de hacer es reformular ese sistema para que la Argentina sea más democrática". SH/AMR NA