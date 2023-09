La candidata a vicejefa de gobierno por Unión por la Patria (UxP), Bárbara Rossen, sostuvo hoy que junto al postulante a alcalde, Leandro Santoro, van a trabajar en garantizar "una Ciudad justa, humana y con participación real" y denunció que la "especulación inmobiliaria" está generando que el distrito sea "cada día más desigual" e inseguro.

"Hay un modelo de crecimiento de la Ciudad de mucha especulación inmobiliaria que está generado que sea cada día más desigual y por lo tanto más insegura. El programa de gobierno que proponemos es de una Ciudad más justa, humana y con participación real donde el desarrollo urbano se planifique democráticamente", afirmó Rossen en declaraciones a El Destape Radio.

La arquitecta aseguró que las demandas de los vecinos son "infinitas" y advirtió sobre el "modelo de construcción especulativo" que no tiene en cuenta el reclamo de los vecinos.

"Tenemos que recuperar la convivencia urbana. Hay un permanente avance sobre la privatización de lo público en cada comuna. Los bienes públicos tienen que ser cuidados por el Estado para las necesidades propias de la sociedad", subrayó.

MIRÁ TAMBIÉN Murió el intendente de la localidad neuquina de Cutral Co, José Rioseco

En ese sentido recordó la privatización de Costa Salguero que se llevó adelante a pesar de "la demanda de la sociedad de recuperar tierras publicas sobre la costa del rio".

"El gobierno de CABA promueve la construcción de viviendas de lujo como reservas de valor para determinados grupos económicos. No son viviendas que resuelvan el derecho a la vivienda, traccionan el valor de a tierra y generan mayor dificultad en el acceso a alquileres", puntualizó.

Además recordó que actualmente está judicializada la venta de Costa Salguero por ser inconstitucional y que cuenta con el fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo y Tributario que rechazó la apelación del Gobierno porteño.

"Siempre tememos que pasen las elecciones y según el resultado la justicia dé la razón. En ese caso particular es tan grave la violación al articulo 8 de la Constitución porteña que iremos a organismos internacionales. Es muy grave la impunidad con la que se manejan", expresó.

Al ser consultada sobre la inseguridad, Rossen afirmó que "la delincuencia la sufrimos todos" y que se trata de "un problema político y la responsabilidad es del Estado".

"Esto es resultado de cómo se construye la Ciudad. Tenemos que ser fuertes contra el delito, la policía tiene que estar en la calle pero hay que trabajar en las causas. No puede ser que te maten en la calle por un celular y no puede ser que alguien tenga la necesidad de matar por un celular. No entiendo como llegamos a esto", expresó.

Finalmente, señaló que "hay un desgarro social" que influye en "cómo se vive, consume y produce" y llamó a "prevenir y planificar la Ciudad para que estas cosas no sigan pasando". (Télam)