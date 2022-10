El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosattí afirmó hoy que la Constitución Nacional consagra "al capitalismo como sistema económico", y consideró que el narcotráfico es uno de los factores que busca romper con la institucionalidad, al exponer el 58° Coloquio empresarial de IDEA que se desarrolla en Mar del Plata.

"La Constitución argentina tiene un modelo que es el capitalismo. Se trata de un capitalismo humanizado con respeto a la propiedad privada, aliento a la iniciativa particular, y competencia. Estos tres elementos, que están en el texto fundamental (de 1853), han sido complementados en la reforma de 1994. Nuestra Carta Magna está afirmando que no hay un mejor modelo que el mercado y que no hay un mejor distribuidor que el Estado", señaló Rossati.

El titular de la Corte y del Consejo de Magistratura remarcó que la Carta Magna "no prevé la lucha de clases sino su complementación, y quienes quieran (estos principios) deben hacer una revolución o modificar la Constitución para lo que se requieren los dos tercios de ambas cámaras".

El magistrado observó que "defender el valor de la moneda está en la Constitución", y desestimó a quienes proponen la reforma del texto para lograr avances en lo económico y social, ya que "lo que falta es cumplirla, y vocación para hacerlo".

Rosatti recordó que la Carta Magna "habla de progreso, de prosperidad", y esas son nociones que no debe generar culpa".

El titular de la Corte apuntó a que "muchas veces he hablado con industriales que me dicen que no tienen normas que los defiendan, pero para eso está la Constitución. A veces hay normas que las trasgreden y para eso están los tribunales".

El titular del máximo tribunal recordó su paso por la Asamblea Constituyente de 1994, a la que calificó como "un acto político estelar que jamás se pudo volver a lograr".

En ese sentido, lamentó que aún no se hayan podido implementar un nuevo régimen de Coparticipación o designar a un Defensor del Pueblo, prerrogativas establecidas en esa reforma.

"Radicales, peronistas, conservadores, liberales, de derecha o de izquierda, se pusieron de acuerdo para ese crecimiento institucional", sostuvo Rosatti.

Advirtió que "la calidad institucional de nuestro país muchas veces estuvo jaqueada" y en la actualidad "por el narcotráfico que no solo aprovecha una situación de debilidad económica sino que corroe los cimientos de la institucionalidad, a la policía, a la justicia al periodismo".

"Por eso quiero rendir un tributo a la policía, a los jueves a los periodistas que denuncia y combaten el narcotráfico en distintos puntos de nuestro país", observó Rosatti, lo que le valió el aplauso del auditorio.

"En algunos sectores no se advierta esta situación. Yo vengo de Santa Fe y veo lo que esta pasando ahí. Por eso, la denuncia y persecución al narcotráfico se ha vuelto una tarea heroica, cuando debería ser cotidiana, sino no se podrá vencer", puntualizó (Télam)