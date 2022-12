El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, instó esta noche a "seguir construyendo un Poder Judicial fuerte, sin transar ni negociar" sus "decisiones". En la habitual cena de camaradería de la Justicia con motivos de la celebración de fin de año y a la cual concurrieron unas 500 personas, Rosatti pidió "que los conflictos institucionales no haga perder de vista" que se deben "a lo justiciable" y advirtió: "Esta Corte no negocia fallos". "Necesitamos seguir construyendo un Poder Judicial fuerte, sin transar ni negociar nuestras decisiones. La peor consecuencia es aquella que deriva de no aplicar la Constitución y las leyes. Con la Constitución no temo ni ofendo y nadie debe sentirse ofendido", precisó el presidente del Máximo Tribunal. Asimismo, indicó que deben "conseguir felicidad de la comunidad", al tiempo que sostuvo que están "para tomar decisiones ajustadas a la Constitución y la ley". "A veces pasa que tenemos dudas, vivimos un clima de tensión, de rispideces. En esa situación de confusión hay que cerrar los ojos, respirar hondo y hacer lo correcto. Eso es aplicar la ley, empezando por la Constitución", afirmó. Rosatti consideró que "los buenos jueces tendrán siempre el apoyo de esta Corte, que no negocia fallos, jueces que no se cocen en el primer hervor y que está dispuesta a apoyar a buenos funcionarios judiciales para lo cual hay que dar el ejemplo"

"No quiero dejar pasar este momento y quiero hacer referencia a alguien que se ha consagrado a la función pública. Me refiero a Juan Carlos Maqueda que está aquí con nosotros. Nuestro respeto profundo hacia él que lleva 20 años en la Corte", indicó. Además, afirmó que se verá "una Justicia mejor", pero aclaró que eso "depende de la convicción" que tengan, "la cual debe estar apoyada en la Constitución". Por su parte, el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Marcelo Gallo Tagle, aseguró que "las fórmulas mágicas no existen" y agregó que "el rol debe partir de una decisión constitucional". "Ningún juez puede pretender respeto si no se ajusta su conducta. Es una premisa que ha sostenido nuestra institución", señaló Gallo Tagle. Sostuvo que "quedan muchos políticos honestos, jueces y funcionarios de bien y comprometidos con la ley". "No todo depende de la Justicia, pero sí mucho. No elegimos las cartas, pero sí debemos impedir que se jueguen con las cartas marcadas", cerró Gallo Tagle. SOF/GAM NA