El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, afirmó que sería conveniente que una mujer reemplace a la exjueza Elena Highton de Nolasco, quien renunció el pasado 1 de octubre.

En un extenso reportaje con Perfil, Rosatti opinó sobre el vínculo institucional con el presidente Alberto Fernández y brindó detalles de su reciente reunión con el ministro de Justicia, Martín Soria, con quien conversaron sobre la "creación de juzgados y la actualización del mapa judicial".

"De lo único que estamos seguros es de que nos criticarán. Me pasa con el anterior presidente, con el actual; me va a pasar con el presidente o presidenta que venga. No les voy a resultar simpático", dijo Rosatti en diálogo con el diario Perfil.

Afirmó que mantiene una relación "normal" con el presidente Alberto Fernández.

Y agregó: "Al menos de mi parte. En la Corte se sabe que amigos no se van a hacer. Si uno quiere entrar a un club de amigos, no debe ingresar a la Corte, porque siempre deja disconformes a todos", aseguró.

Ante la pregunta de si es una buena señal que la crítica "sea desde los lados de la grieta", respondió que "sí".

El presidente del máximo tribunal aludió al expresidente Mauricio Macri: "Sin quererlo, me hizo el elogio más grande de los últimos cinco años y medio. Dijo: 'Yo lo propuse y después me votó en contra'. Al mes, en un fallo sobre tarifas, voté en contra de lo que pensaba el Gobierno. El elogio implicaba que era un juez independiente. No sé si su intención fue elogiarme, pero realmente se lo agradezco".

El presidente del máximo tribunal se refirió a la reunión que mantuvieron días atrás los integrantes de la Corte con el ministro de Justicia, Martín Soria: "Lo escuchamos con mucha atención y respeto. Dio su parecer sobre una serie de temas. Después no hubo mucho intercambio, no hubo preguntas ni repreguntas. Luego nos abocamos a celebrar nuestro acuerdo semanal".

"Le recordé que nos preocupa mucho esto. Primero, nuestra organización judicial en cuanto a la creación de juzgados y la actualización del mapa judicial. Básicamente, con algún mínimo retoque, data de la década del 90. La judicialización creció mucho. Además de no crearse tribunales en la medida de lo necesario, de los tribunales que están creados tenemos, esta cifra fluctúa, nunca menos del 20%, y ha llegado al 30% de vacantes. Actualmente está por el 25% de magistrados", declaró. (Télam)