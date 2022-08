El secretario general de la Unión Docentes Argentinos (UDA), Sergio Romero, consideró hoy que es preciso "jerarquizar y potenciar" los salarios de los trabajadores, después de la convocatoria del presidente Alberto Fernández para fijar una "hoja de ruta" en común entre empresarios y sindicalistas para contener la inflación.

El también secretario de Políticas Educativas de la CGT defendió las negociaciones paritarias libres y sostuvo que a los formadores de precios "se les fue la mano", por lo que reclamó jerarquizar y potenciar los salarios.

El presidente Fernández afirmó que junto con el ministro de Economía, Sergio Massa, convocará a sindicalistas y empresarios para determinar "una hoja de ruta para alinear precios y salarios durante los próximos 60 días", y advirtió que "los especuladores no harán cambiar el rumbo" del Gobierno, al inaugurar un mercado concentrador de alimentos que ofrecerá productos a precios populares en la comuna de Lomas de Zamora.

En declaraciones a Télam, Romero remarcó que a los ingresos de los trabajadores hay que potenciarlos: "Se deben abrir otra vez las paritarias para poner en valor los salarios, como ocurrirá en septiembre próximo con los gremios docentes".

"Precisamente una de las razones de los paros de la UDA en Santa Fe es porque en esa provincia hay salarios de miseria", afirmó el dirigente sindical.

Al respecto, Romero sostuvo que la jornada de paro general de la UDA en Santa Fe por una inmediata recomposición salarial fue "ejemplar, masiva y contundente".

El referente sindical reclamó "un plan sólido a mediano y largo plazo y no solo medidas coyunturales", y señaló que toda suma que se otorgue a los trabajadores debe ser "remunerativa y bonificable" para que se realicen los necesarios aportes a las cajas de jubilaciones".

"De lo contrario, al momento del retiro un trabajador cobra dos pesos", puntualizó el dirigente.

"El desfinanciamiento del Estado con el otorgamiento de sumas no remunerativas y no bonificables es una vieja y conocida receta que no es recomendable", concluyó. (Télam)