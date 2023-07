Los dos precandidatos presidenciales de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, viajaron hoy a la la ciudad de Trelew para acompañar al postulante a la gobernación Ignacio "Nacho" Torres tras las las elecciones provinciales de Chubut en la que enfrentaal oficialismo que lleva como representante a Juan Pablo Luque, del Frente Arriba Chubut, para suceder al actual gobernador, Mariano Arcioni. "Hay que esperar el resultado. Tenemos expectativas en el trabajo que se ha hecho en la provincia de Chubut. Es muy importante para nosotros (en términos electorales). Sería un triunfo más para Juntos por el Cambio en una provincia estratégica", aseguró Bullrich a medios locales, una vez que arribó a la ciudad. Ambos son optimistas de cara a un posible triunfo del candidato a gobernador de Juntos por el Cambio: de esta manera podría darse la ansiada foto de unidad que se truncó el domingo pasado cuando ambos viajaron a la Ciudad de Córdoba para celebrar una victoria que no fue de Rodrigo de Loredo. El diputado nacional de Evolución Radical perdió inesperadamente en los comicios contra Daniel Passerini, de Hacemos Unidos por Córdoba. La "foto de unidad" con la que ambos precandidatos presidenciales buscan apaciguar la interna no ocurrió, ya que Bullrich decidió no subirse al escenario de la derrota de Juntos por el Cambio. Sin embargo, podrían volver a verse las caras en la noche de este domingo luego de que ayer también se cruzaran en el acto de apertura oficial de la Exposición Rural de Palermo, donde ambos se entrevistaron con dirigentes y productores agropecuarios para atender sus reclamos. No obstante, en el campamento de Rodríguez Larreta aclaran que el jefe de Gobierno porteño no ingresará al búnker hasta tanto no haya una tendencia favorable para Torres, ya que no quieren quedar expuestos a una hipotética derrota como sucedió la semana pasada en Córdoba. Fue una semana de extrema tensión al ritmo de las críticas que lanzó el jefe de Gobierno porteño al plan económico de nuevo endeudamiento de Bullrich, que ella denominó "blindaje", lo que remitió a épocas del gobierno de la Alianza de Fernando De la Rúa. "El blindaje en nuestro país ya lo hizo De la Rúa y no vamos a repetir eso, seamos realistas", enfatizó Rodríguez Larreta. La idea es dejar de lado los cuestionamientos por un rato para apoyar al senador nacional que busca desbancar al peronismo en la provincia de Chubut, en una elección con final abierto. Torres, un joven senador de 35 años, quiere dar el batacazo y quedarse con otra victoria provincial para Juntos por el Cambio. También se espera la visita de otros referentes nacionales del espacio como el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y el compañero de fórmula de Bullrich, Luis Petri, entre otros. SH/AMR NA