El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó hoy que no ve "ningún riesgo a que la unidad (de Juntos por el Cambio) esté en discusión", durante una disertación que brindó en la Unión Industrial de Córdoba, en la que antes habló el diputado de la UCR Facundo Manes, quien esta semana efectuó acusaciones contra el expresidente Mauricio Macri.

Si bien no se cruzaron en el escenario del 14° Coloquio Industrial Córdoba 2022, los dos dirigentes evitaron profundizar sobre el cruce mediático que se dio cuando Rodríguez Larreta defendió a Macri por las acusaciones de Manes por espionaje ilegal contra el expresidente.

"Van a seguir leyendo cada dos días noticias de ese tipo, no va a cambiar. Un espacio que aspira a ser mayoritario es heterogéneo por definición, sino no es mayoritario", consideró el jefe de Gobierno.

Además, Rodríguez Larreta reiteró que "lo que Argentina necesita es dialogar y buscar un acuerdo que nos permita trazar un plan".

"Consenso no es unanimidad, estoy convencido que con los sectores más extremos del kirchnerismo, la extrema izquierda o la derecha extrema también, el consenso con los valores que yo creo que la Argentina necesita no es posible, pero sí creo que hay una enorme mayoría silenciosa que no se expresa en los medios y posiblemente participa poco en la política, quiere eso", añadió.

En tanto, a Manes el interlocutor del coloquio lo presentó como 'el personaje de la semana', en relación a la disputa, y rápidamente el diputado salió del paso: "Creo que el personaje de la semana fue la discusión sobre las instituciones en la Argentina", dijo.

También estuvo, entre otros, el gobernador Juan Schiaretti, quien además de hacer anuncios de programas para la creación de empleos, destacó: "Yo siempre digo que el mundo no es blanco o negro; el mundo es gris con tonalidades a veces más claras, a veces más oscuras". (Télam)