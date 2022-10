El jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y el alcalde de Londres, Sadiq Khan, abrieron hoy la Cumbre Mundial de Alcaldes de C40, que durante hoy y mañana reúne en el Centro de Convenciones de la ciudad de Buenos Aires a 121 ciudades de todo el mundo y 150 ciudades argentinas para consensuar nuevos compromisos en la lucha contra el cambio climático.

“Esta cumbre refleja tres valores en los que creo firmemente. El primero es el del diálogo y la búsqueda de consenso: 121 alcaldes de todo el mundo y de ciudades argentinas estamos reunidos para trabajar en una misma agenda, a pesar de que tenemos orígenes diferentes, venimos de países y ciudades con realidades socioeconómicas distintas, y tenemos ideologías políticas diversas, El segundo valor de la cumbre es la lucha por el cambio perdurable, que se sostenga a través de varias generaciones. Ahora, ese diálogo y ese consenso en búsqueda del cambio perdurable tiene un punto de partida muy concreto, que es la verdad. La verdad es el tercer valor de esta cumbre y es el que más necesitamos hoy los argentinos”, señaló Rodríguez Larreta.

En esa línea, el jefe de Gobierno dijo: “Nadie está exento de las consecuencias del cambio climático que, aunque es verdad que afecta desproporcionadamente a los países más pobres, con menos recursos y menor infraestructura, hoy el impacto se ve en todo el mundo. Sin embargo, afrontar esta situación requiere del trabajo de todos, pero no de todos el mismo trabajo. Y si bien el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas obliga al hemisferio norte a asumir su mayor responsabilidad y su mayor capacidad de acción en este desafío, América Latina unida tiene el potencial de ser una región clave en la lucha contra el cambio climático. Por otro lado, debemos sobrepasar la dicotomía ambiente - desarrollo económico. No son incompatibles sino todo lo contrario: la acción climática y el financiamiento verde son una oportunidad de desarrollo y la Argentina es un gran ejemplo de eso”, indicó Rodríguez Larreta. “Si no hay financiamiento, no hay acción”, resumió el Jefe de Gobierno porteño en la conferencia de prensa..

Al inicio del encuentro, el jefe de Gobierno le dio la bienvenida a los alcaldes en inglés, y luego saludó en francés a la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, expresidenta de C40 y fundadora, junto a Rodríguez Larreta, del Urban 20, el grupo de ciudades creado en el marco del G20 en 2018.

Por su parte, Sadiq Khan, alcalde de Londres y presidente de C40,aseguró: “La reputación internacional de Buenos Aires se fortalece con esta cumbre junto con su visión de convertirse en una ciudad líder en cambio climático”. Además celebró el compromiso de las ciudades participantes para alentar la creación de empleos verdes, uno de las prioridades de su gestión: “Invertir en los trabajos y habilidades del futuro nos ayudará a abordar la desigualdad a medida que enfrentamos la crisis climática. Me enorgullece estar unido en acción con mis compañeros alcaldes de C40 para impulsar la creación de 50 millones de buenos empleos verdes para fines de esta década. Londres predicará con el ejemplo a medida que dupliquemos el tamaño de nuestra economía verde y establezcamos buenos empleos verdes accesibles dentro de las comunidades que más los necesitan. No hay tiempo que perder. El mejor momento para actuar en buenos empleos verdes fue ayer, el siguiente mejor momento es hoy”, indicó Khan.

La Cumbre Mundial de Alcaldes de C40 es el foro de ciudades y cambio climático más importante del mundo, que reúne líderes de ciudades de todos los continentes. Participan de la cumbre de Buenos Aires los alcaldes Sadiq Khan (Londres), Eric Garcetti (Los Ángeles), Claudia López Hernández (Bogotá), Anne Hidalgo (París), Raymond Johansen (Oslo), Kate Gallego (Phoenix), Joy Belmonte (Ciudad Quezon), Eduardo Paes (Río de Janeiro), Carolina Cosse (Montevideo), Ahmed Aboutaleb (Rotterdam), Roberto Gualtieri (Roma), Claudio Orrego Región Metropolitana de Santiago), Ricardo Nunes (San Pablo), Bruce Harrell (Seattle), Randall Williams (Tshwane), Rafał Trzaskowski (Varsovia), Elizabeth Sackey (Accra), Adanech Abiebie (Addis Abeba), Kostas Bakoyannis (Atenas), Steve Adler (Austin), Ted Wheeler (Portland), Ada Colau (Barcelona), Sophie Hæstorp Andersen (Copenhague), Rafael Greca (Curitiba), Óscar Rodríguez (Asunción), Barthélemy Toye Dias (Dakar), Omary Kumbilamoto (Dar es Salaam), Atiqul Islam (Dhaka Norte), Sheikh Faizle Noor Taposh (Dhaka Sur), Mxolisi Kaunda (Durban), Tania Campbell (Ekurhuleni), Daniel Quintero Calle (Medellín), Francis X. Suarez (Miami), Daniella Levine Cava (Miami Dade), Valérie Plante (Montréal), Iqbal Singh Chahal (Bombay), LaToya Cantrell (Nueva Orleans), Xola Pakati (Buffalo), Rosa Carolina Mejia Gomez (Santo Domingo), Claudio Castro (Renca), Farrah Khan (Irvine), Pudence Rubingisa (Kigali), Sharon Dijksma (Utrecht), Maria Sheilah H. Lacuna-Pangan (Manila), Juan Felipe Harman (Villavicencio), Mario Duran Gavidia (El Salvador), Ana Paula Matos (vicealcaldesa de Salvador), Roberto Contreras Mendoza (San Pedro Sula), Yuri Alberto Gutiérrez (Ayacucho), Pandit Ubraj Narine (Georgetown), Carlos Orsoe Morales Vázquez (Tuxtla Gutiérrez), Joel Martínez (Puerto España), Gualberto Wally Nuñez (San Pedro), Sandanam Prakash (Matale), Kenalemang Phukuntsi (Tswelopele), Luisa Salgueiro (Matosinhos), Camila Merino (Vitacura), Yvonne Aki-Sawyerr (Freetown), Matteo Lepore (Bologna), Samir Mayekar (deputy mayor de Chicago), Meera Joshi (deputy mayor de Nueva York), Nilton Caldeira (vicealcalde de Río de Janeiro), Francisco Nélio Aguiar da Silva (Santarem), Eddie Andrews (deputy mayor de Ciudad del Cabo), Tania Lynette Campbell (Ekurhuleni) y Gonzalo Durán (Independencia).

Asimismo, participan de forma virtual los alcaldes Femke Halsema (Ámsterdam) Franziska Giffey (Berlín), Geordin Hill-Lewis (Ciudad del Cabo), Lori Lightfoot (Chicago), Claudia Sheinbaum (Ciudad de México), Pablo Lemus (Guadalajara), Yonghang Guo (Guangzhou), Sylvester Turner (Houston), Ekrem İmamoğlu (Estambul), Babajide Olusola Sanwo-Olu (Lagos), Sally Capp (Melbourne), Jim Kenney (Philadelphia), London Breed (San Francisco), Oh Se-hoon (Seúl), Clover Moore (Sídney), Yuriko Koike (Tokyo), John Tory (Toronto), Kenedy Stewart (Vancouver), Muriel Bowser (Washington DC) y Takeharu Yamanaka (Yokohama).

Tras la apertura, el jefe de Gobierno brindó una conferencia junto a Khan, Kate Gallego; alcaldesa de Phoenix; Randall Williams, alcalde de Tshwane, y Josefina “Joy” Belmonte, alcaldesa de Ciudad Quezon.

La Cumbre Mundial de Alcaldes de C40 es el evento internacional más grande que recibe la Argentina desde el G20. Durante dos días, alcaldes y más de 1.200 expertos en cambio climático, líderes del sector privado y de organismos internacionalesdebatirán compromisos climáticos en tres ejes: recuperación verde, justa e inclusiva con creación de empleo; ciudades del bienestar; y financiamiento verde, con especial foco en América Latina. Rodríguez Larreta y Khan impulsan la adhesión de las ciudades al “Consenso de Buenos Aires”, con metas de creación de empleos verdes, metas de financiamiento climático e iniciativas de financiamiento climático de las principales instituciones financieras de la región y compromisos concretos del sector privado en la agenda climática.

Los mensajes de John Kerry y del secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres

Durante la apertura del encuentro, a través de un video, John Kerry, enviado especial para el Clima de los Estados Unidoscelebró la convocatoria récord de la Cumbre y señaló: “No se puede dejar de reconocer el papel protagonista de las ciudades en la lucha contra el cambio climático. A nivel global, con sus compromisos para crear empleos verdes, las ciudades de C40 de todo el mundo están demostrando que la acción climática es una oportunidad económica en sí misma, El camino que tenemos por delante puede ser desalentador, pero juntos, unidos en acción, prevaleceremos en esta lucha. Desde América Latina, con los compromisos de esta cumbre, a la COP 27, en Egipto, el próximo mes, espero seguir trabajando con ustedes en esta labor”.

Además, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, sostuvo en un mensaje audiovisual enviado a la cumbre: “Las ciudades están a la vanguardia de la emergencia climática y su liderazgo es clave para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los ciudadanos buscan en las ciudades el liderazgo, la acción y la protección que a menudo faltan a nivel nacional. Los insto a que desafíen a las empresas e instituciones financieras de sus ciudades para que asuman sus compromisos de carbono neutralidad. Involucremos a nuestros gobiernos nacionales para que aceleren la acción climática. En dos semanas, en la COP27, todos los gobiernos, todas las empresas, todos los inversores y todas las instituciones deben dar un paso adelante. El mundo cuenta con ustedes”.

“Esta cumbre es una nueva oportunidad para la Argentina para integrarse al mundo y participar de los grandes debates globales. Que Buenos Aires sea sede es un reconocimiento internacional a la gestión en la Ciudad pero también una señal sobre el potencial que tenemos en todo el país para desarrollarnos”, indicó Fernando Straface, secretario general y de Relaciones Internacionales de la Ciudad.

Asimismo, participan como oradores destacados líderes internacionales, como Marty Walsh, secretario de Trabajo de los Estados Unidos; María Fernanda Garza, presidenta de la Cámara de Comercio Internacional, y María Neira, directora del Departamento de Salud Pública y del Ambiente en la Organización Mundial de la Salud.

Como parte de la Cumbre, se realiza un Cities & Business Forum, donde líderes nacionales e internacionales del sector privado propondrán soluciones conjuntas y proyectos de cooperación público- privada en las ciudades para reducir las emisiones en sectores críticos y aumentar la ambición climática. Entre otros, participan líderes de las compañías Amazon, Microsoft, Siemens, Accenture, Danone, Enel, BYD, Foster&Partners, Velux y emprendedores argentinos Endeavor.

Por otro lado, se realizará un Foro de Alcaldes y Jóvenes que liderará una Delegación Joven integrada por 50 líderes en cambio climático y activistas de ciudades argentinas y de todo el mundo. Al mismo tiempo, participan 400 voluntarios y voluntarias de todo el país, que acompañarán y asistirán a las delegaciones internacionales.

