“Después de la elección voy a seguir luchando por lo que yo creo, como lo hice siempre, porque el país requiere diálogo. Este país necesita que no nos peleemos más. No puede ser que el que piensa distinto sea un enemigo”, señaló Horacio Rodríguez Larreta en un encuentro que tuvo con vecinos en el barrio de Chacarita.

Explicó que “fui candidato a presidente, pero la gente elige otra cosa y hay que aceptarlo. Para el final de esta elección todavía falta y yo obviamente estoy apoyando a la candidata de Juntos por el Cambio porque es la mejor opción y estoy trabajando para que Patricia Bullrich sea presidenta”.

MIRÁ TAMBIÉN VIVO | El gobernador Axel Kicillof encabeza entrega de patrulleros en Berazategui

Rodríguez Larreta tuvo un encuentro con vecinos de Chacarita

Planteó, además, que no está de acuerdo con ciertos modos de hacer política: “No quiero ni nombrarlo, pero el que sacó más votos en la última elección se pasa insultando al resto todo el día. Bueno, yo no creo en eso. No creo que el insulto ni en la agresión. Las posiciones extremas, desde la agresión, no son el camino. Pero entiendo que hay gente, a partir de su angustia y su desesperación, perdida por perdida, vota cualquier cosa”.

Rodríguez Larreta tuvo un encuentro con vecinos de Chacarita

MIRÁ TAMBIÉN El Presidente y Massa darán inicio a la puesta en marcha de la mega obra Sistema Riachuelo

Cómo va a seguir su vida, le preguntaron. Respondió: “Yo voy a mantener mi carrera política, laburé 16 años de mi vida en la Ciudad, laburé un montón y para mí eso es un orgullo. Y lo voy a seguir haciendo, más allá de que no sea Jefa de Gobierno voy a seguir haciendo estos encuentros para escucharlos y para que me escuchen”.

Rodríguez Larreta tuvo un encuentro con vecinos de Chacarita

Previamente a este encuentro, el Jefe de Gobierno porteño recorrió el corredor deportivo Jorge Newbery, en el Paseo Chacarita de los Colegiales, un nuevo espacio verde recuperado con una superficie de 3.530 metros cuadrados.

Rodríguez Larreta tuvo un encuentro con vecinos de Chacarita

El corredor cuenta con una cancha de básquet con dimensiones profesionales, una posta de calistenia, una cancha de fútbol tenis, áreas de descanso y 2.480 metros cuadrados de espacio verde. Además, se realizaron intervenciones para poner en valor el entorno al cementerio creando un mural artístico de grandes dimensiones a lo largo de 600 metros que cubre el paseo.

Rodríguez Larreta tuvo un encuentro con vecinos de Chacarita

De ahí, Rodríguez Larreta se dirigió al encuentro con vecinos, también en Chacarita, donde también se habló de temas vinculados al barrio como limpieza de las calles, recolección de la basura, inseguridad y arbolado, entre otros.

El Jefe de Gobierno estuvo acompañado de la senadora Guadalupe Tagliaferri y el presidente de la Comuna 15, Martín Garcilazo