El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, se sumó hoy a los candidatos de su partido que cuestionaron el control de precios instrumentado por el Gobierno, al señalar que la medida "nunca funcionó en la Argentina", al tiempo que sostuvo que con el congelamiento de los valores de más de 1.400 productos "tropezamos con la misma piedra".

En una entrevista realizada durante su visita a los estudios de CNN Radio, el funcionario porteño dijo que "el control de precios no sirve para bajar la inflación a mediano plazo" y consideró que "unos productos van a aumentar igual, otros vas a escasear, otros van a cambiar la etiqueta para que sea otra cosa".

"No sé cuál es la política económica del Gobierno, que hace gala de no tener un plan", afirmó en el mismo sentido el jefe del Ejecutivo porteño.

Añadió que "ya se probó en la Argentina varias veces y fracasó el control de precios", porque "nunca funcionó" en el país, y aseguró que "tropezamos con la misma piedra".

En otro tramo de la entrevista se refirió a su escasa relación con el oficialismo y puso en duda la posibilidad de un acuerdo nacional. "No veo vocación de acuerdo por parte del Gobierno", opinó.

También dijo que "no es cuestión de ponerles nombres y apellidos. Hay que buscar consensos y acuerdos, que nunca van a ser la unanimidad", estimó.

"No chateo con Máximo Kirchner", dijo en relación al tema. Y agregó: "Hace bastante que tampoco chateo con Sergio Massa, a quien conozco de toda la vida". Además contó que con el presidente Alberto Fernández "hace no menos de cuatro meses" que no se escribe.

Sin embargo, aclaró que por su cargo tiene "relación con el Gobierno nacional en temas cotidianos". (Télam)