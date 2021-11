El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se diferenció hoy de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, sobre las razones de la intervención quirúrgica de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, al señalar que "si se hizo la operación es porque fue necesaria médicamente".

"Siempre voy a estar en contra de la grieta. Si se hizo la operación es porque fue necesaria médicamente", afirmó Rodríguez Larreta esta mañana en declaraciones a CNN radio al ser consultado sobre los dichos de Bullrich, quien días atrás acusó a la Vicepresidenta de "planificar la operación" a la que se sometió el jueves en el Sanatorio Otamendi "para no estar" en el momento en que se conozcan los resultados de las elecciones legislativas del 14 de noviembre.

En esa línea, el jefe de Gobierno de la Ciudad continuó: "Tenemos que terminar con la maldita grieta. Con la grieta no se crece más, no se genera laburo y no se educa mejor a los chicos. La grieta ha sido un desastre para la Argentina y tenemos que terminarla".

Bullrich recibió esta semana el repudio de legisladores del Frente de Todos (FdT) por sus declaraciones a medios desde Salta, adonde viajó como parte de la campaña de Juntos por el Cambio (JxC).

MIRÁ TAMBIÉN Habilitan entrada de micros internacionales y flexibilizan condiciones de cruceros bioceánicos

"Cristina Fernández de Kirchner en los momentos difíciles se esconde" afirmó Bullrich y se preguntó en voz alta, con aire intrigante: "¿Será que planificó la operación para no estar cuando se den los resultados a nuestro favor?"

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner continuaba esta mañana internada en el Sanatorio Otamendi con "una buena evolución clínica" tras haberse sometido el jueves a una "histerectomía ampliada por vía laparoscópica" luego de que se le detectara un "pólipo uterino" de "características benignas".

Click to enlarge A fallback.

Ayer, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, calificó de "espantosos y repudiables" los dichos de la presidenta del PRO.

"Hace rato que la oposición siembra desesperanza y miedo. Se oponían a la campaña de vacunación y a los cuidados. Recientemente, hubo una saga de mucha violencia, el expresidente tuvo un episodio con un periodista y ahora estas declaraciones de Bullrich", rememoró Kicillof en declaraciones a radio Nacional.

MIRÁ TAMBIÉN Es oficial decisión relevar de secreto a siete personas para que declaren en causa espionaje ilegal

También la primera candidata de diputada nacional del FdT por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, cuestionó las declaraciones de Bullrich, y dijo que le genera "mucho dolor" cuando "se pasan los límites”.

En ese sentido, Toloza Paz planteó que es necesario "reconstruir una sociedad" que valore "el respeto humano a la persona" y propuso que “las convicciones que sean legítimamente defendidas en cada lugar donde hacemos política". (Télam)