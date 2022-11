El jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, avanza con la construcción de su candidatura presidencial y sus equipos, con la presentación de distintas figuras que lo acompañarán en la aventura electoral y de su "plan de desarrollo productivo".

"Tenemos un plan de desarrollo productivo para la Argentina que se viene. Primero hay que bajar la inflación y eliminar los obstáculos que frenan el sector productivo, para duplicar las exportaciones y generar más trabajo. La generación del 23 es la que va a cambiar la historia", sostuvo el mandatario porteño.

En su cuenta de la red social Twitter y con la fotografía de sus colaboradores, Rodríguez Larreta hizo la presentación oficial de su plan económico en caso de llegar a la Casa Rosada en diciembre de 2023.

Entre los presentes estuvieron el ex ministro de Economía Hernán Lacunza; la ex jefa de Gabinete de Lacunza en Buenos Aires, Milagros Gismondi; el economista de Econviews, Andrés Borenstein; y el economista y ex jefe de asesores del Banco Nación Luis Secco. Además, participan del equipo la ex titular de Cippec y actual jefa de asesores del jefe de Gobierno porteño, Julia Pomares; a la especialista en economía del conocimiento Daniela Ramos; a Martín Etchegoyen y Fernando Grasso, ex secretarios de Industria; al ex secretario de Agricultura Ricardo Negri, y al ex subsecretario de Política Minera Santiago Dondo.

Para apoyar el crecimiento de estos sectores, vamos a avanzar con el desarrollo de infraestructura logística, vial y de telecomunicaciones necesaria acompañada por una estrategia de inserción internacional alineada con las necesidades del programa económico.

"Es imposible tener un programa económico sustentable sin crecimiento sostenido de las ventas externas. No hay crecimiento posible si no nos integramos al mundo exportando nuestros productos y servicios", sostuvo en un hilo de tuits. A la vez, expresó: "La restricción no es externa sino interna: no es que no tenemos capacidad de generar divisas, sino que somos incapaces de retenerlas voluntariamente, derivando en restricciones cambiarias (cepos) que aumentan la desconfianza".

En tanto, este martes Rodríguez Larreta se mostró junto al gobernador de la provincia de Corrientes, el radical Gustavo Valdés, con quien dialogó sobre "política, economía y la realidad del país". "Ambos compartieron sus preocupaciones y propuestas basadas en la necesidad de trabajar dentro de Juntos por el Cambio para sacar a la Argentina adelante de forma sostenida en el tiempo", señalaron en el entorno del mandatario porteño.

Los movimientos del jefe de Gobierno porteño están orientados en su plan presidencial, en el que ahora la próxima gran decisión tiene que ver con el desdoblamiento electoral o no de la Ciudad de Buenos Aires. Se especula con que pegará los comicios locales a los nacionales para atar la suerte de su postulación nacional a la Ciudad. MG/GAM NA