El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, reafirmó hoy su apoyo a Mauricio Macri, en el marco de la causa en la que se investiga el presunto espionaje a familiares de las víctimas del hundimiento del ARA San Juan, a pesar de no haber asistido ayer al acto de apoyo al expresidente que se realizó en Dolores y recordó que hizo una "declaración pública de apoyo" el miércoles previo a la citación.

"Yo trabajo con él desde el año 2002, soy de los poquitos que siempre estuvieron con Mauricio Macri", subrayó Larreta.

En este sentido, afirmó que "en algunos temas podemos tener diferencias de visión, pero eso no significa que haya una pelea de poder o una puja por candidaturas que ni siquiera están planteadas todavía".

Para Rodríguez Larreta, Macri es un "perseguido" en la causa que lo investiga por supuesto espionaje ilegal a familiares de los fallecidos en el hundimiento del submarino ARA San Juan en 2017 y reafirmó su "apoyo" al expresidente.

"En esta causa no hay ninguna duda de que Macri es un perseguido. Cuando el juez (por el juez federal de Dolores Martín Bava) lo llama a indagatoria no estaba ni mencionado en la causa. Además, de algo que sucedió con todo dolor para la Argentina hace un par de años, lo llama justo a 15 días de la elección", dijo Larreta esta mañana en declaraciones formuladas a la FM Radio Con Vos.

En la misma línea, calificó la citación a indagatoria del expresidente Mauricio Macri como "una payasada" y sentenció que "el juez no puede no saber que Macri no puede declarar sobre temas de inteligencia; es una barbaridad". (Télam)