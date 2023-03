El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, estuvo presente en ExpoAgro 2023 y en ese marco reclamó que el Gobierno de Alberto Fernández cumpla con el fallo que favoreció a la Ciudad de Buenos Aires en el reparto de la coparticipación. "Seguimos insistiendo en el que el Gobierno (nacional) cumpla con la Ley", manifestó Larreta quién dijo presente en una nueva edición de la feria agroindustrial más grande de la región junto a Diego Santilli y a Cynthia Hotton. Además, sostuvo que se trata de una decisión nunca antes vista: "Estamos viviendo una situación gravísima e inédita, por primera vez un Presidente no cumple un fallo de la Corte Suprema, lo toma como un logro". Con respecto a la presentación del proyecto de ley sobre la eliminación del impuesto a la tarjeta de crédito, incorporado para reponer las pérdidas por la coparticipación, el precandidato presidencial de Juntos por el Cambio confirmó que el escrito ya entró a la Legislatura Porteña. "Hoy mandamos una Ley a la Legislatura y tenemos la expectativa que se vote mañana mismo. Lo que digo, lo cumplo", detalló Rodríguez Larreta. Antes del encuentro con la prensa, el jefe de Gobierno y Santilli almorzaron con el titular de la UCR y gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, en el predio del autódromo en San Nicolás y dialogaron sobre la situación actual del país en torno a la economía, la política y el campo

Por su parte, Santilli reconfirmó que acompañará a Rodríguez Larreta desde su candidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires "con el convencimiento de que somos un equipo de trabajo - más allá de nuestra amistad de muchos años-, con ideas, propuestas y planes". Santilli anticipó tres claves del plan para los bonaerenses: "El primer eje es el sector productivo. De 135 municipios, 128 tienen actividad agroindustrial. Buenos Aires representa un tercio de la superficie sembrada, tienen el 40% de las cabezas de ganado, 36% de las exportaciones de la Argentina, 50% de la producción industrial, 60% de la industria automotriz y 70% de la alimenticia. El segundo es la educación. No hay forma de salir adelante si no hay educación para que los chicos puedan tener mejores oportunidades", dijo. "Y el tercero, la seguridad. Hemos transformado con Horacio la seguridad de un lugar donde había 5,5 homicidios por cada 100 mil habitantes y ahora está en 2,8; es la segunda ciudad del continente con menos homicidios. Todos los delitos a la baja. Las tres bandas de narcotraficantes presas", agregó. Finalmente, Hotton, presidenta del Consejo Social de la ciudad de Buenos Aires, comentó: "El campo es el motor de la economía argentina. Si queremos ser potencia, competitivos y salir al mundo con más fuerza, necesitamos impulsar la producción y el trabajo". "En esto, es importante la reducción de los derechos de exportación, quitar trabas para crecer y generar divisas, indispensables para hacer frente a las obligaciones. De igual manera, es fundamental avanzar en un plan económico para crear empleo de calidad y bajar la inflación. Es hora de un cambio, de una transformación que permita resultados concretos de cara a las necesidades de la gente. Y acá hay equipo", agregó la ex diputada nacional. En ExpoAgro, Rodríguez Larreta, Santilli y Hotton fueron recibidos por el intendente de San Nicolás, Manuel Passaglia.