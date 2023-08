El jefe de Gobierno porteño y precandidato a presidente de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró hoy que "siempre" impulsó "la unidad" de la coalición opositora y aseguró que para luego de las PASO "lo natural es que, después del (domingo) 13 a la noche, todos los dirigentes de JxC estemos unidos".

Durante una visita a la ciudad santafesina de Rafaela junto al candidato a gobernador Maximiliano Pullaro, en la recta final de la campaña rumbo a las primarias abiertas PASO, Rodríguez Larreta enfatizó: "Siempre he creído en la unidad, la impulso y trabajo por ella. Jamás me han escuchado una crítica personal a nadie de Juntos por el Cambio. No lo hago aún cuando lo puedan hacer conmigo".

Larreta en Santa Fe

Consultado sobre el acuerdo con su competidora en la interna de la coalición, Patricia Bullrich, para compartir el centro de campaña donde ambos esperaran los resultados de las PASO afirmó que "lo natural es que, después del 13 a la noche, todos los dirigentes de JxC estemos unidos".

El mandatario porteño inició en Rafaela una gira proselitista por Santa Fe que también lo llevará a las ciudades de San Cristóbal y Reconquista.

"Este es uno de los lugares a los que me gusta venir porque me voy cargado de una energía positiva. Esta es la Argentina que queremos, la que soñamos. Esta es una ciudad con empuje, con industria, que genera trabajo. Vamos a trabajar para que todas las ciudades argentinas sean como Rafaela", remarcó.

En lo que respecta a la inflación, sostuvo que "si solamente hacemos un plan de estabilidad para bajarla y no lo acompañamos con un plan de desarrollo, en dos años, vamos a volver a tener aumentos".

Además, Larreta prometió "llegar a déficit cero en el primer año" de su gestión, y aseguró que dejará de emitir dinero, al impulsar una ley que garantice "la independencia del Banco Central".

"También vamos por la estabilidad del tipo de cambio, que genera mucha volatilidad e inflación. Para esto vamos a buscar más dólares con las exportaciones. Tenemos toda la oportunidad de hacerlo a partir del año que viene. con el litio y Vaca Muerta, donde empezaron obras de gasoductos, y con todo el complejo agroalimentario", puntualizó (Télam)