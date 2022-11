Horacio Rodríguez Larreta compartió un café con los vecinos de Chacarita, donde se plantearon sugerencias y propuestas sobre ciclovías, tránsito, seguridad y espacio público. De la actividad también participó el presidente de la Comuna 15, Martin Garcilazo.

En el ida y vuelta, el Jefe de Gobierno porteño escuchó planteos concretos para mejorar la circulación en la zona.

"Nosotros promovemos que los vecinos se muevan en bicicletas por un tema ecológico. No tienen caño de escape, no contaminan, ocupan menos espacios y es mucho más saludable para todos. Hace más de 10 años cuando empezamos casi no existía la bicicleta como medio de transporte. Se usaba como algo deportivo, recreativo. Hasta la pandemia había crecido y hoy creció todavía mucho más. Su uso es un golazo para todos", explicó Rodríguez Larreta.

MIRÁ TAMBIÉN Edgardo Esteban remarcó la militancia la lucha y la coherencia de dirigente Andrés Castillo

Chacarita, por varias razones, es motivo de orgullo para Buenos Aires. La revista británica Time Out publicó recientemente un ranking con los mejores 51 barrios del mundo. Luego de realizar una encuesta entre sus lectores, Chacarita se ubicó en el puesto 34.

La publicación destacó que tiene una “arquitectura de poca altura, calles empedradas y restaurantes independientes”. Además, señaló que “llama la atención como el centro gastronómico de la Ciudad, famoso por sus dos calles principales de moda: Avenidas Dorrego y Jorge Newbery”