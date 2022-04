El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, recorrió hoy las calles de Bariloche antes de su participación en el Foro Llao Llao 2022, que se realiza hasta mañana en esa ciudad, y advirtió que ve la situación con "muchísima preocupación".

El alcalde porteño visitó una tradicional chocolatería, donde conversó con empresarios y referentes de su espacio político, para luego realizar una caminata por la céntrica calle Mitre, acompañado de una pequeña comitiva de colaboradores.

Mas tarde, en el lobby del Hotel Inacayal, Rodríguez Larreta dijo en declaraciones a los medios que ve la situación con "muchísima preocupación", en referencia a la "inflación récord en décadas y niveles de pobreza muy altos".

"Pero lo más preocupante es que no hay un plan económico, no hay un rumbo claro, y si no tenés un plan no tenés un rumbo, es imposible salir adelante, la inflación es consecuencia de no tener un plan integral", dijo.

Sobre su posible candidatura presidencial, respondió: "Falta un año y medio para las próximas elecciones, no es tiempo de candidaturas, yo tengo una responsabilidad enorme en la ciudad de Buenos Aires,".

Del Foro Llao Llao 2022, que se realizaba en el hotel del mismo nombre, participarán también el ministro de Economía, Martin Guzmán; el expresidente Mauricio Macri y el diputado liberal Javier Milei, entre otros. (Télam)