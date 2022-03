Horacio Rodríguez Larreta y Alejandro Finocchiaro comenzaron a recorrer los puestos desde la esquina con la avenida San Martín, modificando la rutina de las ventas de las mañanas. Ocaña, diputada nacional, se sumó poco después.

Larreta en La Matanza

A la sorpresa inicial la siguieron pedidos de fotos, y poco después charlas espontáneas plagadas de comentarios de la realidad en el distrito y en el país. La inseguridad fue la problemática más destacada, sobre todo en un barrio que sigue conmovido por el asesinato de un hombre emboscado por delincuentes, a pocas cuadras de la feria, mientras trabajaba como repartidor. Se agolpaban los comentarios sobre la inexistente prevención policial y la falta de respuesta a las alertas.

La breve recorrida terminó con un encuentro con vecinos en la esquina de Huergo y Alcorta. Según se indicó, no faltaron, como en todas las localidades linderas a la Capital, anécdotas sobre los contrastes entre los servicios a los que se puede acceder de un lado u otro de la General Paz. Salud, educación, infraestructura urbana y espacio público entre los más señalados. El Jefe de Gobierno porteño aseguró, en cada dimensión, que lo hecho en Buenos Aires se puede replicar en todo el territorio si se trabaja de la misma manera.

Más tarde, Rodríguez Larreta y Finocchiaro compartieron un café y nuevas charlas con vecinos sobre la Avenida de Mayo, en el corazón de Ramos Mejía.

“Lo que me llama siempre la atención en los encuentros con vecinos de todas las localidades de La Matanza es que la gente no solo no tiene contacto directo con políticos del oficialismo, sino que ni siquiera conoce el nombre de los delegados municipales ni dónde están las reparticiones a cargo de los problemas que sufren a diario. Cargan con el padecimiento y el desamparo. Esa distancia con el vecino es lo que proponemos terminar. En distritos como este es muy claro que las prioridades del gobierno no tienen nada que ver con las de la gente. Es el verdadero estado ausente”, aseguró Finocchiaro