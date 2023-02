El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, abrió hoy el ciclo lectivo 2023 y destacó que los alumnos del distrito "van a tener 192 días de clases".

"Una vez más, la Ciudad es el primer distrito en comenzar el ciclo lectivo 2023. Por tercer año consecutivo, los estudiantes van a tener 192 días de clases, doce más que el calendario nacional obligatorio", sostuvo Rodríguez Larreta, acompañado por la ministra de Educación, Soledad Acuña, en un acto desarrollado esta maána en la escuela primaria número 21 del barrio de Parque Patricios.

En ese marco, el jefe de Gobierno aseguró que "cada uno de esos días se aprovechará al máximo" y que se profundizará "la transformación educativa iniciada hace 15 años" en la gestión de Mauricio Macri, que tiene, según afirmó, "avances en la infraestructura, en la capacitación docente, en la incorporación de tecnología en las aulas y en la mejora de los contenidos".

En diálogo con la prensa, Rodríguez Larreta sostuvo que "sin una educación de calidad no hay trabajo, no hay desarrollo y no hay futuro" y llamó a "llevar esta revolución educativa" a todo el país.

Expresó que "sin importar en qué lugar de la Argentina nazcas, tenés que tener la posibilidad de educarte".

"Queremos que en todo el país los chicos cumplan el calendario obligatorio, que terminen la primaria sabiendo leer y escribir bien, que dominen la tecnología, que tengan prácticas en ambientes laborales para vincularse al mundo del trabajo y que tengan docentes capacitados y bien pagos", agregó, se informó en un comunicado.

Mientras tanto, los trabajadores nucleados en la Asociación de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Ademys) de la Ciudad realizaban hoy un paro en rechazo de la oferta salarial del Gobierno porteño y marcharán a partir de las 12 a la Jefatura de Gobierno, ubicada en Uspallata 3150, del barrio de Parque Patricios. (Télam)