El jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial del PRO en Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó hoy que "hay que tener una actitud de plan de cambio integral y profundo" y aseguró que "lo más difícil para nosotros es lograr un cambio que se mantenga en el tiempo".

El alcalde porteño expuso sus propuestas en un evento organizado por la Fundación Libertad y Progreso, dentro de su programa de cooperación y encuentro con los distintos precandidatos a presidente de la oposición.

"La Argentina necesita un cambio muy profundo, muy rápido. Esta discusión entre el shock y gradualismo pasa a ser abstracta cuando no tenés nadie que te preste para financiar un gradualismo largo", aseguró Larreta, y agregó que en este contexto "lo más difícil para nosotros es lograr un cambio que se mantenga en el tiempo".

Afirmó que "no hay lugar para las medias tintas", y consultado por sus primeras medidas de ser Presidente aseguró que "no hay una medida o dos que nos vaya a hacer cerrar el déficit: si no estabilizamos no hay nada".

Indicó que está preparando "un plan en detalle" traducido en proyectos de ley "para enviar al Congreso el 10 de diciembre".

En materia cambiaria explicó que "si logramos el equilibrio fiscal, tenemos que tener algún tipo estabilizador del tipo de cambio y lograr que sea lo menos rígido posible", pero se mostró reticente a una dolarización para "no caer en sistemas demasiado rígidos, porque después políticamente no se puede salir".

Frente a un centenar de asistentes, Larreta delineó su estrategia comercial: "Si no abrimos mercados y no hacemos las obras de logística necesarias, no vamos a poder exportar". Y planteó su intención de "retomar lo antes posible el acuerdo (de libre comercio) entre el Mercosur y la Comunidad Económica Europea".

También se refirió a posibles tratados de libre comercio con países de Asia porque "en los últimos años accedimos a mercados impensados para la Argentina de los que más han crecido, como Vietnam, la India, Indonesia y otros países que no eran tradicionales para nosotros".

En el ámbito interno, Larreta reiteró su propuesta de "terminar con la industria del juicio" laboral y aseguró que "la famosa ley de multas que genera esta bola de nieve de litigios que voltean empresas por todos lados" da como resultado que "nadie toma un empleado".

Remarcó además que prevé una reforma tributaria nacional similar a la anunciada en la ciudad de Buenos Aires para "replantear el sistema impositivo y retomar el pacto fiscal para bajar Ingresos Brutos". (Télam)