El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, recorrió hoy el Instituto Superior de Seguridad Pública y destacó el proceso de formación de los cadetes de la Policía de la Ciudad: “Es conmovedor el compromiso, la seriedad y la responsabilidad con la que se preparan para desempeñar sus funciones”, dijo.

Tras presenciar las clases que se dictan en el Instituto, el Jefe de Gobierno reiteró su apoyo a los policías que participaron del operativo realizado el sábado en Recoleta, donde hubo 20 agentes heridos. “Ayer estuve con las autoridades de la Policía de la Ciudad y con el comisario Diego Ortiz, uno de los heridos en la violenta manifestación, para felicitarlos por el profesionalismo y la vocación con la que trabajaron durante toda esta semana para mantener el orden en las calles”, destacó.

Sobre lo sucedido en las inmediaciones del domicilio de Cristina Fernández de Kirchner, Rodríguez Larreta afirmó que “lo único que hizo la Policía de la Ciudad fue hacer convivir ambos derechos: el de vivir en paz y el de poder manifestarse”. Y agregó:“Sólo en Argentina se toma como una provocación que se ponga una valla”.

El Jefe de Gobierno explicó que “sólo cuando los manifestantes derribaron violentamente las vallas actuó el camión hidrante para separar a la gente, porque en la Ciudad el límite es la violencia” y destacó que “ningún manifestante resultó herido, lo que es una muestra más del profesionalismo de la Policía de la Ciudad”.

Rodríguez Larreta remarcó que “a la violencia nunca se la combate con más violencia”. Y agregó: “El kirchnerismo con sus declaraciones incita a la violencia, por eso tenemos que tener paciencia y templanza para aislar a los violentos, y mostrarles que no es el camino. Quienes están en contra de la ley y de las normas son ellos, nosotros no vamos a entrar en las provocaciones y en la escalada del conflicto. Siempre vamos a buscar la paz”.

El Jefe de Gobierno cuestionó además la decisión judicial que dispuso que la Policía de la Ciudad no esté presente en las inmediaciones del edificio donde vive Cristina Fernández de Kirchner. “Un juez que está públicamente alineado con el kirchnerismo y que además no tiene competencia sobre el tema, dictó un fallo en el que intenta, de forma muy confusa, ordenarnos que liberemos la calle. Nos ordena que no nos ocupemos más de la seguridad en la Ciudad”, criticó.

Al respecto, informó que la Ciudad apeló el fallo y recusará al juez. “Tenemos una responsabilidad para con todos los que viven, trabajan o visitan la Ciudad y tenemos la autonomía que nos garantiza la Constitución Nacional. No nos vamos a correr de nuestra obligación de cuidar a los vecinos”, agregó.

El Jefe de Gobierno también se refirió a las expresiones de la vicepresidenta. “Le quiero pedir que no siga incitando a las agresiones y la violencia. No siga con sus declaraciones echando nafta al fuego. Es exactamente lo contrario de lo que la Argentina necesita. Necesitamos vivir unidos y en paz”, remarcó.

Tras señalar que “el problema de la Argentina no es quién hace la manifestación más grande y quién grita más fuerte”, Rodríguez Larreta subrayó: “La prioridad está en otro lado, en los temas que ustedes no sólo no resolvieron, sino que agravaron: la inflación, la inseguridad, la falta de trabajo, la crisis educativa”.

Por último, el Jefe de Gobierno pidió que la vicepresidenta “deje de ocuparse solamente de resolver sus temas personales y se ocupe de trazar un rumbo para sacarnos a los argentinos de esta situación tan difícil en la que estamos, porque para eso fue votada”. Y concluyó: “Ya se lo dije, no vamos a entrar en sus provocaciones, siempre vamos a estar del lado de la paz”.

Estuvieron presentes el jefe de Gabinete, Felipe Miguel, y el ministro de Justicia y Seguridad, Marcelo D'Alessandro.