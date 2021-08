El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, volvió a asegurar hoy que espera que el expresidente Mauricio Macri "se sume a la campaña" de Juntos por el Cambio de cara a las PASO del 12 de septiembre y recordó que el exmandatario "empezó en la Ciudad de Buenos Aires un proceso de transformación".

En diálogo con FM Metro 95.1, Rodríguez Larreta indicó que Macri es "parte de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio" y participa de las reuniones virtuales que lleva a cabo ese espacio, incluso durante los más de 40 días que permaneció en Europa, de donde regresó ayer.

"Yo espero que se sume a la campaña. Él es quien empezó en la Ciudad de Buenos Aires el proceso de transformación. Me imagino que lo hará", insistió en asegurar hoy el jefe de Gobierno porteño.

En relación a las pujas internas en la coalición opositora y en particular por la frase del precandidato a diputado por la UCR bonaerense Facundo Manes, quien pidió que los impuestos que pagaban los porteños no fueran a la campaña del distrito bonaerense, Rodríguez Larreta dijo que "no" se "engancha" en "esas cuestiones".

"Nunca me enganché en una pelea con alguien de mi espacio político. Jamás tuvimos un problema de liquidación de fondos de campaña. Llegamos a la elección con la oposición unida. hoy nuestras preocupaciones son otras. A mí me preocupan los distintos embates del Gobierno contra la Justicia", subrayó.

Sobre su intento fallido de comprar vacunas, remarcó que "las ciudades no compran vacunas" sino que "lo hacen los gobiernos nacionales".

En tanto, en lo que refiere al nivel nacional, insistió en que "habría que haber intentado comprar a distintas empresas, diversificar el riesgo y no poner todos los huevos en la misma canasta", pese a la creciente llegada de vacunas de diversos laboratorios.

También fue consultado sobre el regreso del público a los estadios de fútbol, y ratificó que "es una decisión nacional" porque juegan equipos de todo el país.

"Es una decisión que hay que conversar con el Gobierno nacional y las provincias que tengan equipos en primera", sostuvo.

Sobre la posibilidad de que una tercera ola de coronavirus, provocada por la variante Delta, coincida con las elecciones pautadas para el 12 de septiembre, opinó que lamentablemente "las decisiones no se toman con el diario del lunes".

De todos modos, estimó que "están las condiciones dadas para hacer las elecciones", y recordó que "hay un montón de actividades que están funcionando en la Ciudad", mientras "los niveles de contagio han bajado mucho". (Télam)