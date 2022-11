El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, inauguró la Expo Joven, un encuentro destinado a jóvenes de 16 a 35 años, a quienes entre hoy y mañana la Ciudad les brinda herramientas para acercarse a su vocación a través de diversos espacios donde podrán capacitarse, encontrar ofertas de formación, oportunidades laborales y talleres para entrar a un mercado laboral cada vez más competitivo.

"Aunque fue hace ya algunos años, todavía me acuerdo de lo que era ser joven y de lo desafiante que es conseguir tu primer laburo. Cuando uno sale de la escuela y empieza a golpear las primeras puertas se da siempre esa situación difícil de resolver, que es que te pidan experiencia previa. Y es frustrante, porque ¿cómo juntás experiencia si nadie te da una oportunidad? Es muy duro porque no conseguir trabajo no se trata sólo de algo económico.

También te golpea la autoestima después de todo el esfuerzo y la energía que uno pone en cada entrevista laboral. Su situación laboral está cada vez peor, pero no se desanimen, porque no están solos", señaló Rodríguez Larreta, quien participó de la actividad en la Usina del Arte junto al ministro de Desarrollo Económico y Producción, José Luis Giusti, y al director general de Políticas de Juventud, Tomás Mestre.

Inauguración de Expo Joven - CABA

Los jóvenes pueden acceder a talleres de empleabilidad, participar de workshops con empresas, instituciones educativas y ONGs, asistir a charlas y conferencias con personalidades destacadas, poner a prueba sus habilidades a través de diferentes propuestas lúdicas y disfrutar de los diferentes espacios de recreación.

El objetivo es asesorarlos para una búsqueda laboral eficaz, mejorar la confección de su CV, prepararse para una entrevista laboral y poder profundizar sobre cómo contar su historia en un mundo totalmente digitalizado, además de acercarlos a su vocación e intereses y brindarles herramientas para potenciar su desarrollo personal y profesional.

El Jefe de Gobierno también resaltó que “la Expo Empleo Joven es una de las medidas con las que estamos trabajando para ayudarlos, acompañarlos y darles herramientas para que puedan abrir nuevas oportunidades para su futuro. Acá tienen toda la oferta formativa y laboral que existe en la Ciudad reunida en un solo lugar. Como cada año, más de 800 empresas que forman parte del Plan Empleo Joven están buscando a sus futuros trabajadores. Esto muestra un compromiso muy claro de la Ciudad, pero también del sector privado y del ámbito académico, con la vinculación de los jóvenes al mercado laboral".

La Expo Joven cuenta, además, con un espacio virtual que se habilitó este 3 de noviembre en buenosaires.gob.ar/ExpoJoven, y se extenderá por dos semanas. Quienes ingresen pueden acceder a diferentes talleres sobre organización y planificación, trabajo en equipo y comunicación asertiva en una entrevista laboral. También postularse a oportunidades laborales y becas de formación, y cuentan con contenido asincrónico sobre armado de CV.

Expo Joven - CABA

“Estoy convencido de que el trabajo es la herramienta más poderosa que tenemos para realizarnos como personas. En la Ciudad, tenemos una visión del Estado que acompaña al que quiere trabajar y al que quiere generar empleo. Promover iniciativas, como la Expo Joven, que impulsan la capacitación en las habilidades y socioemocionales que demanda el mercado, es brindarles a nuestros jóvenes un mejor presente, asegurándoles un futuro con más y mejores oportunidades”, afirmó Giusti.

De la Expo Joven participan más de 100 empresas, 30 instituciones educativas y ONGs que brindarán oportunidades laborales y de formación.

Mestre, en tanto, agregó: “El desempleo juvenil es una realidad en Argentina, aumenta sin cesar y es un tema que nos preocupa y que tiene un lugar permanente en nuestra agenda. Con la Expo Joven, buscamos acercar y conectar a esos jóvenes que se encuentran en búsqueda laboral activa con las empresas que ofrecen empleo. Además, queremos que puedan vivirlo como una experiencia que los ayude a enfocarse para acercarse a su vocación y poder conseguir un trabajo que se ajuste a sus intereses y habilidades”.

A partir de 2020, la Expo Joven implementó el CV anónimo, un formato que busca evitar los sesgos de género, edad o etnia a la hora de acceder a un empleo