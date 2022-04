La legisladora porteña del Frente de Todos (FdT) Claudia Neira dijo hoy que son "decisiones políticas" las que definen si una coalición funciona como único bloque o como interbloque, y consideró que el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta debería "ocuparse de la institucionalidad en la Ciudad de Buenos Aires, en vez de cuestionar herramientas parlamentarias legítimas que tiene el Senado".

"Larreta tiene estándares muy extraños", dijo Neira a Télam, y agregó que "estaría bueno" que el jefe de Gobierno, "en vez de cuestionar herramientas legítimas que tiene el Senado, se ocupe de la institucionalidad en la Ciudad de Buenos Aires, que no está funcionando demasiado bien".

En su cuenta de Twitter, Larreta escribió hoy que "el kirchnerismo le hace trampa a la democracia" y que "una vez más quiere quebrar el Estado de Derecho y la división de poderes".

De ese modo, el jefe de Gobierno porteño se refirió a la decisión del FdT de conformar un interbloque en el Senado nacional, el cual estará integrado por el Frente Nacional y Popular, presidido por José Mayans, y Unidad Ciudadana, por Anabel Fernández Sagasti.

MIRÁ TAMBIÉN Reeligieron a Leal de Ibarra como presidente de la Junta de Cámaras de todo el país

La nueva composición está vinculada a la necesidad de designar nuevos representantes en el Consejo de la Magistratura tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que declaró nula la composición anterior.

"Funcionar como interbloque o como único bloque es una decisión política que puede tener diferentes motivaciones, que son legítimas y van de acuerdo a las necesidades de cada espacio político en diferentes momentos", dijo la diputada Neira, y luego se refirió a la Legislatura de la Ciudad.

Actualmente, en la Legislatura porteña, el FdT conforma un único bloque de 19 legisladores, de un total de 60.

Juntos por el Cambio (JxC), en tanto, es un interbloque conformado por cuatro bloques: Vamos Juntos (20 legisladores), UCR-Evolución (8), Republicanos Unidos (2) y el Partido Socialista (2).

MIRÁ TAMBIÉN El ministro De Pedro se reunió con el embajador estadounidense Marc Stanley

Al respecto, Neira dijo que los cuatro bloques de JxC "son parte de un mismo espacio político, van a elecciones juntos, gobiernan juntos en el Poder Ejecutivo. Sin embargo, por motivos políticos han decidido funcionar como interbloque".

Luego, recordó lo sucedido en diciembre del año pasado al momento de definir las autoridades parlamentarias tras el recambio por las elecciones legislativas.

"Por primera vez, además de ocupar la vicepresidencia primera, que siempre la ocupa por supuesto el oficialismo, decidieron ocupar también la vicepresidencia segunda con el radicalismo, que tiene ocho diputados, y la vicepresidencia tercera con el Socialismo, que tiene dos diputados; mientras que nuestro bloque, que tiene 19 legisladores, no ocupó ninguna vicepresidencia. Eso no podía haber sucedido si ellos no fueran bloques distintos", afirmó la legisladora porteña del Frente de Todos. (Télam)