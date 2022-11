El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, criticó a la vicepresidenta Cristina Kirchner tras la designación de los nuevos representantes del Consejo de la Magistratura al señalar que la ex mandataria "volvió a no cumplir la ley" "Volvió a no cumplir con la ley. Pasó una raya porque había un fallo de la Corte", dijo Rodríguez Larreta, a la vez que añadió: "Vamos a ir a la Justicia".

De esta manera, el funcionario porteño rechazó la postura del Frente de Todos (FdT) de haber vuelto a seleccionar al senador oficialista Martín Doñate como representante en el órgano de la Justicia encargado de elegir los jueces federales y nacionales, a pesar del fallo de la Corte Suprema que lo impedía.

Ocurrió en la previa de la votación del Presupuesto en la Cámara Alta y sin la presencia de la oposición En ese sentido, el Rodríguez Larreta señaló que el senador del PRO "Luis Juez va a ser el representante en el Consejo de la Magistratura", una postura compartida con la Corte Suprema en su resolución y contra el desdoblamiento oficialista en la Cámara Baja por parte de Cristina Kirchner para obtener un cupo más con representación propia.

En abril de este año, la vicepresidenta había dividido en dos el bloque oficialista en el Senado para ganarle a Juntos por el Cambio una bancada en el nuevo Consejo de la Magistratura, el cual, por decisión de la Corte, pasó de 13 a 20 miembros logrando así que el Gobierno ostentara en la Cámara Alta tanto la mayoría como la segunda minoría.

Sin embargo, la maniobra de la ex mandataria fue denegada por el reciente fallo de la Corte, que definió que la segunda minoría efectivamente le corresponde al PRO, que decidió otorgarle el último representante del Senado en el Consejo de la Magistratura a Luis Juez, quien había presentado en un principio el amparo contra Cristina Kirchner.

"Vamos a insistir siempre por los canales institucionales, vamos a ir a la Justicia; y no tengo dudas que Luis Juez es, va a ser el representante del senado en la Magistratura", marcó Rodríguez Larreta al respecto en el marco del anuncio de la apertura de la calle Palpa para permitir la conexión de la calle Fraga con la avenida Triunvirato. MCD/KDV NA