Legisladores de la oposición porteña afirmaron hoy que el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, inauguró el año legislativo con un discurso "lleno de inexactitudes y eslóganes", y agregaron que "sistemáticamente crea grieta, división y campaña electoral".

"El discurso reiteró inexactitudes y slogans, como las 54 escuelas que hace muchos años plantea que ya están hechas y ahora dice que falta poco, o las 100 hectáreas (de espacios verdes) que ya demostramos que no eran verdaderas", señaló a Télam la diputada porteña del Frente de Todos (FdT) Claudia Neira, al salir del recinto de sesiones de la Legislatura, luego que Larreta finalizara su discurso.

En su presentación, el jefe de Gobierno dijo que "el plan 54 escuelas nuevas, ya está casi terminado", y que la ciudad incorporará "100 hectáreas de espacio público y verde" este año a través de "iniciativas" como la de Costa Salguero y la ex Ciudad Deportiva de Boca.

"El único espacio verde que se genera es a través de los intereses de algunos privados que logran convenios y no con un plan integral", apuntó Neira.

Además, consideró que Rodríguez Larreta, en sus afirmaciones, "sistemáticamente crea grieta, división y campaña electoral con todos los temas, como la pandemia, la educación y, ahora, la guerra (en Ucrania). No tiene límites".

Al principio de su discurso, Rodríguez Larreta pidió a la Legislatura llamar al "restablecimiento de la paz" en Ucrania y luego agregó: "Hoy vemos señales de que el Gobierno nacional decidió finalmente sumarse a la enorme mayoría de los países del mundo que rechazan la invasión".

Al respecto, el diputado Matías Barroetaña (FdT) dijo: "Como hacen algunos medios de comunicación, intentan ponernos en un lugar que claramente no estamos, creen que pueden sacar provecho político de eso, pero nuestra fuerza política siempre está del lado de los pueblos, en cualquier guerra, y estamos en contra de la intervención militar de Rusia en Ucrania".

"Los pueblos –agregó- son los que sufren esas guerras".

Luego, al ser consultado sobre los ejes del proyecto de ley que Larreta presentará mañana en la Legislatura porteña para "darle aún más valor a la educación, actualizar y a jerarquizar" la formación de los docentes, Barroetaveña respondió que la oposición los desconoce.

"En la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires no hay diálogo, el oficialismo impone su mayoría. Es prácticamente imposible que se discuta de verdad algún proyecto en las comisiones o que se trate algún proyecto de la oposición. El PRO gobierna hace 15 años y nunca convocó a la oposición a dialogar", agregó.

Por su parte, Gabriel Solano, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), dijo que la presentación de Larreta "fue un discurso armado, una especie de lanzamiento de una campaña electoral muy pobre sin alcance estratégico".

"Se limitó a hablar de la grieta pero no abordó varios temas sobre los cuales el Gobierno de la Ciudad no tiene ninguna respuesta, como los 56.000 chicos sin vacantes (escolares), los miles y miles que no pueden pagar el alquiler o los trabajadores estatales precarizados", fustigó el legislador.

Y consideró que Larreta "habló de los docentes del futuro, pero está pagando salarios del pasado que no llegan al costo de la canasta familiar". (Télam)