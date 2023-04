Rodríguez Larreta compartió un café con vecinos de Almagro y visitó la feria sobre sustentabilidad más importante de Latinoamérica “Desde hace 15 años me junto tres veces por semana con vecinos. No preguntamos a quién vota cada uno. Yo soy el Jefe de Gobierno de todos. Es una práctica que no la cambio por nada”, aseguró.