El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó hoy que Argentina necesita “un plan integral sostenido en el tiempo y generar más trabajo” y se diferenció del sector de Juntos por el Cambio (JxC) que encabezan el expresidente Mauricio Macri y la titular del PRO, Patricia Bullrich, al definirse como un dirigente que posee una "cuna y sangre desarrollista”.

En un extenso reportaje en Radio con Vos, Rodríguez Larreta ahondó en el tema de las divergencias que mantiene con esos dos referentes del espacio y consideró que "las comparaciones las tendrán que hacer los votantes".

"Para mí, tiene que haber un plan integral, sostenerlo en el tiempo. No se soluciona todo con sólo replantear los planes sociales o la inflación. Si no abrimos mercados no sirve. Necesitamos generar más trabajo. Tenemos una oportunidad de venderle al mundo nuestros productos”, remarcó.

MIRÁ TAMBIÉN Buscan agilizar el desarrollo de las sesiones en la Cámara de Diputados y ordenar los debates

Buenos Aires

Rodríguez Larreta agregó que tiene “cuna y sangre desarrollista", pero se mostró partidario de "no etiquetar".

"Ayer tuvimos una reunión con economistas y estuvimos hablando de estos temas, de cómo hacer para producir más, hay que tener una visión integral y estabilizar la economía. Basta de utilizar parches”, observó Rodríguez Larreta.

Al abordar el conflicto que mantiene la Ciudad de Buenos Aires con los residentes de hospitales porteños por salarios, aseguró que su gestión "tenía un acuerdo que venía cumpliendo, pero el problema es la inflación que desfasa los sueldos".

El jefe de Gobierno dijo que su intención es resolver el conflicto “hoy mismo” aunque aclaró que la Ciudad debe guiarse por el Presupuesto recientemente aprobado que establece una política de “déficit cero”.

“Con seis o siete por ciento de inflación mensual, en dos meses volvemos a tener el mismo problema. Acordamos con los médicos y luego vienen los policías y los empleados municipales. Todos terminan corriendo de atrás la inflación”, explicó.

En este sentido subrayó que se está trabajando para que “los sueldos de inicio de los policías, de los docentes y de los profesionales de la salud estén en alrededor de 200.000 pesos” en la Ciudad de Buenos Aires e insistió en que “todo el mundo quisiera pagar más, pero tenemos un presupuesto equilibrado hace años”.

En otro orden, al ser consultado sobre la gestión de la Ciudad en materia de salud indicó que “en la pandemia no quedó ni una persona sin atender" y aseguró que el distrito tuvo "el nivel de testeos más alto de la Argentina, todo el sistema fue puesto a prueba y respondió”.

“Por algo cada vez más gente del Conurbano y del interior viene a atenderse a la Ciudad de Buenos Aires”, remarcó el precandidato presidencial del PRO.

Rodríguez Larreta aseguró que “el 63%" del Presupuesto gasto de la Ciudad "va a asistencia social”, y sobre los recursos en difusión publicitaria dijo que “son campañas de concientización sobre cuándo sacar la basura, cómo actuar contra el dengue y de vacunación".

En materia económica, Rodríguez Larreta consideró que “no podemos proyectar lo que hay que hacer el año que viene porque nadie sabe cómo estará la situación, si habrá reservas en el Banco Central”.

Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

En torno a los planes sociales manifestó que “hoy cuesta conseguir mano de obra porque tenemos unos planes sociales que desincentivan el trabajo".

“Hay muchos sistemas en el mundo que si a la persona le ofrecen un trabajo y no lo toma pierde el plan, es al revés”, señaló.

Por último, sobre si tomará licencia para dedicarse a la campaña electoral el año próximo, señaló que aún no lo decidió.

“Si en algún momento siento que hay riesgo de que se afecte la gestión en la Ciudad pediré licencia”, puntualizó. (Télam)