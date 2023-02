El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, presentó los 12 proyectos seleccionados en el marco de BA Producción Internacional (BA Cash Rebate), la iniciativa que otorga una devolución de hasta un 20% de los gastos a producciones audiovisuales nacionales realizadas con inversión internacional cuyos rodajes se hagan en la Ciudad.

También participaron de la actividad el ministro de Cultura porteño, Enrique Avogadro; el secretario General y Relaciones Internacionales, Fernando Straface; el ministro de Desarrollo Económico y Producción, José Luis Giusti; el secretario de Asuntos Estratégicos, Martín Redrado; y la directora general de Desarrollo Cultural y Creativo, Mora Scillamá.

“Comprometimos un plazo y acá estamos. Nosotros somos de llevar a la práctica las buenas ideas que tenemos y este es un buen ejemplo, porque concretamos lo que dijimos. Es un golazo para Buenos Aires, primero porque con esta propuesta llegamos al mundo entero y segundo porque genera mucho trabajo de alto valor agregado. Son los trabajos que uno quiere para su país y para su ciudad. Desde todo punto de vista es una industria a la que vamos a seguir apostando”, resaltó Rodríguez Larreta.

La convocatoria del Ministerio de Cultura, a través de la Buenos Aires Film Commission (BAFC), perteneciente a la plataforma Impulso Cultural, estuvo abierta desde el 1° hasta el 31 de octubre de 2022. Se trata de un programa destinado a generar empleo, tanto en la industria audiovisual como en sectores asociados, y a visibilizar a Buenos Aires a nivel internacional como punto de atracción turística.

BA Producción Internacional tuvo su presentación en mayo de 2022 en el Teatro Colón en un evento en el que participaron miembros de la industria local. A través de reuniones y de un intercambio activo con más de 30 productoras y asociaciones del país, se trabajaron aspectos para acordar las Bases y Condiciones de la convocatoria. Esta primera edición supone un incentivo de más de 770 millones de pesos e implica un impacto estimativo en 1.400 puestos de trabajo en la industria audiovisual y sectores asociados, como gastronomía, hotelería y turismo, a lo que se sumarán más de 130 profesionales internacionales que realizarán trabajos en la Ciudad.

“Exportar cultura argentina al mundo sirve para transmitir nuestra identidad y proyectarnos como un destino turístico atractivo para visitar y conocer”, agregó el Jefe de Gobierno.

Por su parte, el ministro de Cultura porteño, Enrique Avogadro, precisó: “La inversión que genera la producción y rodaje de obras audiovisuales tiene un efecto multiplicador en distintos sectores, particularmente las grandes producciones internacionales. Por eso, nos enorgullece impulsar estas iniciativas que además de generar trabajo, potencian la marca país”.

Los proyectos seleccionados fueron:

• La serie El Eternauta de K&S Films.

• El largometraje El Jockey de REI Cine (dirigido por Luis Ortega).

• El largometraje The Martyrs de GM Comunicación.

• El largometraje Jaque Mate de Patagonik (protagonizada por Adrián Suar).

• La serie What I was doing while you were breeding de Non Stop (basada en el bestseller de Kristin Newman).

• El largometraje El olor a pasto recién cortado de Tresmilmundos Cine (con Joaquín Furriel).

• El largometraje Descansar en paz de Kenya Films (dirigido por Sebastián Borensztein).

• El largometraje Elena sabe de Haddock Films (basado en un libro de Claudia Piñeyro con Anahí Berneri como directora).

• La serie El periodista de Pampa Films.

• La serie Tatuada de Kapow.

• La serie Sé tú misma de FAM Contenidos.

• El largometraje Operación relleno de Habitación 1520.

Estas producciones podrán verse en hasta 100 países. Se trata de proyectos en los que participan empresas como Netflix, Amazon Prime Video, Wanda Pictures (distribuidora de películas como Living y La voz humana), Infinity Hill (Argentina, 1985, Staged), Hop Skip & Jump Productions, Gloriamundi Producciones (Limbo, Entrelazados) y Buena Vista International.

La propuesta BA Producción Internacional (BA Cash Rebate) también fue presentada en Madrid (España) por la Buenos Aires Film Commission en el marco del Festival Iberseries & Platino Industria, el mayor evento para profesionales vinculados a la industria audiovisual iberoamericana, el cual celebró su segunda edición en septiembre de 2022.

El Ministerio de Cultura de la Ciudad cuenta con diferentes políticas públicas de fortalecimiento al sector audiovisual. Entre las más relevantes, se pueden enumerar festivales como el BAFICI-Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires; los programas de financiamiento con líneas específicas de apoyo al sector audiovisual: Fondo Metropolitano y Mecenazgo; y áreas específicas como BA Audiovisual, que fomenta la circulación de producciones audiovisuales, genera más posibilidades de exhibición y promueve la participación de los vecinos; además del sistema BASet para gestionar los permisos de filmación en la Ciudad, y de la Buenos Aires Film Commission que, a través de incentivos Cash Rebate, promueve la realización de producciones audiovisuales internacionales en la Ciudad