El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dio detalles sobre el inicio de las prácticas educativas en ámbitos laborales para los estudiantes de 5to año de Nivel Secundario de la Ciudad de Buenos Aires, una iniciativa que se aplica por primera vez en este ciclo lectivo y alcanza a un total de 29.400 alumnos de 442 establecimientos educativos públicos y privados.

Rodríguez Larreta sostuvo que “un país crece de la mano de su capital humano, por eso la educación es tan importante” y señaló que “si hoy los chicos no salen de la escuela preparados para encontrar un trabajo en esta nueva modalidad que estamos viviendo, un trabajo que los apasione y les guste, va a ser muy difícil que desarrollen su potencial y que colaboren al crecimiento que necesita nuestro país”.

“Esto es un cambio histórico, es un avance enorme en la transformación educativa que tenemos que impulsar. Esto les va a permitir a los chicos estar mucho más cerca del mundo del trabajo, porque la mejor forma de prepararse para el trabajo es trabajando y siendo protagonista”, destacó el Jefe de Gobierno porteño.

Asimismo, explicó que “cada chico va a tener 120 horas cátedra de prácticas a lo largo de todo el año y aspiramos a que todos los alumnos, los 29.400 estudiantes secundarios de 442 escuelas, todos tengan una práctica laboral antes de egresar”.

“Esto les va a permitir tomar otra perspectiva, tener una práctica real de lo que es la vida del trabajo. En definitiva es educación del siglo XXI para chicos del siglo XXI”, aseguró.

“Lo que estamos buscando con esto es que los chicos encuentren su verdadera vocación. Es una manera muy concreta y está probado en otros países del mundo que achica las desigualdades, garantiza que todos tengan las mismas experiencias y las mismas oportunidades”, afirmó el Jefe de Gobierno.

Estuvieron presentes en el acto el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel; la ministra de Educación, Soledad Acuña; la subsecretaria de la Agencia de Aprendizaje a lo Largo de la Vida, Eugenia Cortona, y la gerenta de Sustentabilidad del Banco Galicia, Constanza Gorleri.

Por su parte, Miguel remarcó que “desde la Ciudad estamos convencidos que estas prácticas educativas en ambientes laborales sirven para que nuestros chicos se desarrollen en espacios reales donde se trabaja para que experimenten, para que puedan crecer y prepararse”.

“No nos da lo mismo que las escuelas estén abiertas o cerradas, no nos da lo mismo evaluar que no evaluar, no nos da lo mismo que los chicos promocionen directamente o con todos los aprendizajes, y no nos da lo mismo que terminen el secundario sin saber cómo conseguir el futuro que buscan”, agregó.

En tanto, Acuña precisó que “el 20% de los jóvenes entre 17 y 29 años están desocupados, 10 puntos más que en otras edades. Obviamente, a mayores oportunidades educativas, mejores las oportunidades de trabajo”.

“Lo que aprenden tiene que estar vinculado con lo que la sociedad necesita, porque nos encontramos con otra realidad, que hoy en la Ciudad hay 5 mil puestos de trabajo que no se ocupan porque no tenemos los perfiles profesionales necesarios”, señaló la ministra.

Por último, Gorleri expresó: “Estamos muy contentos en Banco Galicia de haber firmado este convenio con el Gobierno de la Ciudad. Creemos y valoramos esta oportunidad de ser puente entre la escuela y el mundo del trabajo. Creemos en la oportunidad que estos chicos van a tener de entrar a un ámbito laboral, de conocer otros potenciales compañeros, que se entusiasmen con seguir aprendiendo y estudiando, acercarlos a un mundo con nuevas tecnologías y nuevos desafíos”.

Entre las más de 600 organizaciones de diversas industrias que se comprometieron con la formación educativa de los alumnos se encuentran Accenture, Centro Médico Stamboulian, Banco Ciudad, Infobae, Megatlon y ministerios porteños tales como el de Gobierno, de Hacienda y Finanzas, y de Desarrollo Económico y Producción.

Las prácticas educativas tienen una duración de 120 horas cátedras que se distribuyen a lo largo del año. Les permitirán a los estudiantes desarrollar nuevas capacidades, tomar decisiones con autonomía, y estimular su creatividad, su pensamiento crítico y su potencial de trabajo en equipo.

Además, para complementar la formación y brindarles nuevas herramientas a los alumnos, se incorporó un curso obligatorio de “educación financiera y habilidades blandas para la empleabilidad”. Consta de 30 horas distribuidas a lo largo del año escolar y las temáticas abordadas son: Presupuesto Personal y Familiar, Plan de Ahorro, Billeteras Electrónicas y Criptomonedas, entre otras.

Las organizaciones que participan de las prácticas educativas o estén interesadas en hacerlo con estudiantes de escuelas públicas, deben formar parte del “sistema de inscripción para entidades y personas humanas comprometidas con la educación” y cumplir con todos los requisitos establecidos.

El Ministerio de Educación y el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción trabajan en conjunto en la convocatoria de más organizaciones. Una vez que se acordó su participación en el programa, la cartera educativa las acompaña en la elaboración de la propuesta pedagógica para llevar adelante las prácticas. Los establecimientos de gestión privada, en tanto, deben establecer los convenios correspondientes.

A diferencia de las pasantías, las prácticas laborales forman parte del diseño curricular de la Secundaria del Futuro y comenzaron este año en coincidencia con la primera camada de alumnos de 5to año, desde su creación en 2018. Su desarrollo se lleva adelante en horario escolar y se incluyen en el proceso de evaluación a cargo de los docentes.

Como excepción, la iniciativa no contempla a los 3 mil estudiantes de las 52 Escuelas Técnicas ubicadas en el territorio porteño —39 de gestión estatal y 13 de gestión privada— ya que las mismas implementan Prácticas Profesionalizantes en 5° y 6° año.

Previo al inicio de las prácticas, los alumnos cuentan con una instancia introductoria para trabajar junto al equipo docente sobre su recorrido durante el último año de Nivel Secundario