El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aludió hoy a las polémicas declaraciones del diputado de Juntos por el Cambio Fernando Iglesias sobre la actriz Florencia Peña, y señaló que no está de acuerdo "con ironías que aludan a las mujeres o que puedan dañarlas". "No estoy de acuerdo y en la Ciudad hemos defendido a fondo la igualdad con una gran cantidad de acciones", expresó sobre lo dicho por Iglesias en el marco de las visitas realizadas por la actriz a la Quinta de Olivos el año pasado, en medio del aislamiento duro por la pandemia

Rodríguez Larreta de todos modos remarcó: "Una cosa no quita la otra y no invalida el problema de que en el medio de la pandemia y con la gente angustiada haya encuentros sociales", en referencia a la polémica por las personas que ingresaron a la quinta presidencial

"Hay que respetar la vida privada de todos, pero el Presidente tiene que cumplir con las normas y si no se podía reunir no se podía", dijo el mandatario porteño en declaraciones radiales. "Eso se cuestiona y no tiene que ver con que sea privado o público", acotó, en tanto que consideró que los funcionarios públicos deben "dar el ejemplo", por lo que le pareció bien "que se investigue si se incumplieron las normas de la cuarentena". Por otro lado, sobre las clases en pandemia, remarcó que defiende "la presencialidad en la Ciudad desde el año pasado", y agregó: "Las clases son lo último que cierra, lo sostuvimos desde marzo y así va a ser. Las evidencias nos demostraron que los contagios no han aumentado por la vuelta a clases". Consultado por la campaña electoral en medio de la gestión, Rodríguez Larreta, planteó: "Yo le dedico todo mi día a la gestión. Es natural que la preocupación de la gente sean los problemas de todos los días como la vacunación, la seguridad y los temas económicos". Consideró además que "la gente se enchufa los últimos días" con las elecciones y subrayó que en Juntos están "enfocados en los temas que le preocupan a la gente". Sobre el proceso de vacunación, dijo: "Estamos tratando de acelerarlo lo más posible. El miércoles se anunció la aprobación de la combinación de vacunas y ya lo estamos implementando con las de Moderna como segunda dosis para los que recibieron el primer componente de Sputnik V". Y agregó: "Más allá de que yo desde hace unos meses no hable con el Presidente, Vizzotti y Quirós trabajan juntos. Vamos a seguir trabajando en equipo siempre". Por último, minimizó unas críticas que hizo el gobernador de su espacio de Jujuy, Gerardo Morales, al afirmar que tiene una "buena relación" con él y que "puede haber alguna palabra de más"

"La mejor forma de dirimir las candidaturas es que no las elijamos Morales ni yo; que decida la gente en las PASO. Es sano y democrático", finalizó. SPC/MG/OM NA