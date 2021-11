El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, admitió hoy que Juntos por el Cambio "siempre va a tener diferencias internas", aunque resaltó que es la primera alianza opositora que se mantuvo unida "desde la vuelta de la democracia" durante un Gobierno peronista.

"Es la primera vez desde la vuelta de la democracia en el 83 que con el peronismo o el kirchnerismo en el Gobierno la oposición se ha mantenido unida. Es un logro enorme y gracias a esa unidad frenamos leyes muy importantes", dijo Rodríguez Larreta por Radio Mitre.

Y agregó: "Un espacio político como el nuestro que aspira a ser mayoritario, siempre va a tener diferencias internas. El tema es administrarlas y que haya una visión común. Diferencias va a haber siempre, si no, no sos mayoritario".

"Respecto a lo que dijo (el candidato a diputado de JxC) Facundo Manes, yo coincido que hay que terminar con la grieta en Argentina, coincido en que no nos tenemos que ir a los extremos", añadió.

En ese sentido, apuntó contra el Gobierno nacional y denunció falta de diálogo: "La gran mayoría de lo que escuchamos de parte del Gobierno son insultos y agresiones. Nos dijeron antiargentinos, que queremos un golpe blando; el Presidente (Alberto Fernández) cada vez que habla le echa la culpa a la oposición de lo que pasa en Argentina. No percibo ninguna vocación de diálogo".

Rodríguez Larreta estuvo acompañado por la candidata a diputada nacional porteña María Eugenia Vidal, que dijo: "Lo que suceda el 15 (de noviembre) depende de lo que pase el 14".

Y aseveró: "Como no nos escucharon a los millones que dijimos 'basta', tenemos que gritar más fuerte. Si no escuchan, por lo menos vamos a tener un bloque en el Congreso de 120 diputados que definan el quórum en diputados y senadores, que no solo sea un límite a un Gobierno que no escucha y está disociado de la realidad, sino también un lugar seguro para esos millones de argentinos que quieren que se hablen de los temas que a ellos les preocupa".

"El Congreso puso como prioridad los últimos dos años las causas judiciales de la vicepresidenta (Cristina Kirchner), la reforma judicial, el nombramiento del Procurador (General de la Nación). Esas fueron sus peleas. No una ley de reforma de impuestos, no una ley de emergencia educativa que vaya a buscar a 1.300.000 chicos que se fueron durante la pandemia. Cosa que no es indiferente a la situación de inseguridad que tenemos hoy", remarcó.

Vidal aseguró que "la pelea del 2023 empieza hoy" y aseguró que un resultado positivo en las urnas el próximo domingo le permitiría a la coalición poner "los límites que podamos desde el Congreso".

La candidata repasó las principales propuestas de JxC para presentar en el Congreso después de los comicios del 14 de noviembre: "Son varias medidas. La primera es ofrecerle a las pymes que por cada nuevo empleo que tomen, durante dos años, no paguen impuestos al trabajo. La segunda es monotributo gratuito por un año para todos los jóvenes que empiecen a trabajar. El tercer punto es un plan de empleo joven que le da crédito fiscal a las pymes que tomen jóvenes durante los primeros dos años".

Y el jefe de Gobierno porteño agregó: "Cambiar las leyes ayuda. Una de las prioridades de María Eugenia y de nuestros diputados es cambiar el Régimen Procesal Penal para reducir la 'puerta giratoria', que no sean tan fáciles las excarcelaciones". (Télam)