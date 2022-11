Debajo del escenario la militancia de La Cámpora y los vecinos que movilizaron los intendentes bonaerenses del Frente de Todos al estadio Diego Armando Maradona clamaron por la candidatura de Cristina Kirchner para el próximo año, mientras que su hijo y diputado Máximo Kirchner y la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, dieron la nota al seguir el acto subidos a un para avalancha. Sin embargo, en el sector vip y en los palcos que albergaron a los invitados especiales y a los dirigentes políticos, las preocupaciones fueron otras y dominaron las conversaciones de índole judicial, a propósito de la conformación del Consejo de la Magistratura y las opiniones que desvalorizan a los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia a los que calificaron, como mínimo, de opositores al proyecto nacional y popular

El otro tema predilecto de los dirigentes fue la conformación de una mesa política amplia del Frente de Todos que evite las internas y ordene las candidaturas para el próximo turno electoral

Horacio Pietragalla Corti, secretario de Derechos Humanos de la Nación, afirmó "la necesidad de una mesa amplia e integradora" de todos los componentes del oficialismo. En ese sentido, debe entenderse el cordial pero distante saludo entre Emilio Pérsico del Movimiento Evita, con el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, que busca su reelección en ese popular distrito del oeste bonaerense donde el peronismo manda desde 1983

La esposa de Pérsico, Patricia Cubría, intentará disputarle la reelección a Espinoza. En el público no importó si a Cristina Kirchner no la emociona presidir el Partido Justicialista y, hasta armó otra coalición política en 2017, como fue Unidad Ciudadana. Una señal de una candidatura presidencial de la ex mandataria para 2023, que siguió sin llegar, fue lo que esperaron muchos militantes fieles que llegaron desde el oeste de Buenos Aires, Morón, Merlo, Moreno, Ituzaingó, Luján, La Matanza y, desde luego, el gran aporte de los vecinos que movilizaron desde Lomas de Zamora, Quilmes, Avellaneda y, desde luego, La Plata

. Rock, cumbia y clamor para que Cristina se postule. Junto al aporte de los militantes de la agrupación La Cámpora, el Estadio Único se pobló de personas que mataron el tiempo de espera escuchando cumbia santafesina y bandas de rock and roll barrial como el grupo, La mancha de Rolando que reapareció en estos eventos políticos. Consultados por NA muchos simpatizantes de la causa kirchnerista expresaron como Américo de Ezpeleta, "sólo Cristina puede arreglar este desastre. A quien vamos a votar? A Cristina, como corean por aquí". Nadie quiso escuchar una sola palabra acerca de una posible reelección para Alberto Fernández. "Ni loca lo voto a Alberto otra vez, antes voto al partido Obrero" afirmó vehementemente Azucena, de 69 años, de la localidad de Morón. "Pero saben si Cristina se va a presentar?", preguntó NA, y Rubén que viajo desde Río Negro para participar del acto dijo "el proyecto de país que pensamos y necesitamos los argentinos sólo lo puede conducir ella". Una fe ciega de los militantes que pensaron que este jueves, en su patria chica, la localidad de Tolosa, Cristina Kirchner iba a cerrar el círculo abierto en el reciente acto de la UOM donde sugirió al cierre del acto su intención de candidatearse y sostuvo "voy a hacer lo que tenga que hacer para que el pueblo recupere la alegría"

El acto finalizó con la canción "La mano de Dios" del Potro Rodrigo, en una suerte de precalentamiento para el inminente Mundial de Qatar, al que gran parte del oficialismo le prende una vela para que la Selección de Scaloni obtenga la tercera copa para el país y mejore el clima social.