El presidente del bloque de diputados nacionales de PRO, Cristian Ritondo, dijo hoy que el jueves próximo, junto a "un grupo de legisladores", acompañará al expresidente Mauricio Macri a la diligencia en la que prestará declaración indagatoria a la ciudad de Dolores en la causa que lo investiga por supuesto espionaje a familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan.

"Yo voy a acompañar al expresidente Macri que asista a su derecho de defensa", expresó el legislador en declaraciones a los periodistas en el Congreso.

Sostuvo que irá a acompañarlo por el "afecto personal" que le tiene y manifestó que con su presencia "no voy a presionar a ningún juez y ni a la justicia".

"Iremos con un grupo de legisladores", dijo Ritondo, y afirmó que "absolutamente" cree en Macri. "Estoy seguro, conociendo a Mauricio Macri, que no mandó a espiar a nadie", y agregó que "en este caso no tiene absolutamente nada que ver".

MIRÁ TAMBIÉN El Gobierno desmintió categóricamente gestiones para adquirir un software ruso para las elecciones

"La responsabilidad está establecida en el orden de cada uno de los lugares", respondió sobre las culpabilidades en el supuesto espionaje a los familiares de los fallecidos tripulantes del submarino.

Hoy, familiares de los tripulantes del submarino pidieron expresa públicamente que no se organicen manifestaciones en coincidencia con la indagatoria, por respeto al dolor de las víctimas.

Click to enlarge A fallback.

El legislador protagonizó un intercambio con un periodista que afirmó ante el diputado que "la historia de Macri está signada por las escuchas", manifestó que "la exesposa de Diego Santilli difundió el hecho de que Santilli fue investigado" y dijo que "todos miembros de Juntos por el Cambio fueron investigados por el expresidente".

"Yo no digo que sea por el expresidente, no puedo contar lo que pasa en la (comisión) Bicameral" Especial Investigadora Sobre la Desaparición, Búsqueda y Operaciones de Rescate del Submarino Ara San Juan, expresó el diputado y sostuvo que "ninguno confirmó que tenía órdenes, ni siquiera de la 5 o la 8 (por los exjefes de la AFI). Yo entiendo que ustedes y en algunos sectores del periodismo, esto...".

El periodista, entonces interrumpió y afirmó: "No es en sectores del periodismo, yo integro una lista de 400 periodistas que fuimos espiados por la AFI, no puede negar eso, porque está en una causa judicial".

"Son teléfonos que se aportaron, yo no sé si usted está seguro de eso, no entiendo lo que me quiere preguntar o si quiere agredirme a mi. Usted en qué radio trabaja?. En Radio 10, seguramente usted tiene un preconcepto sobre algunas cosas y me parece bien, por eso le estoy contestando", dijo Ritondo al periodista.

El periodista le contestó que "el preconcepto es suyo porque yo trabajo en Radio 10". Y el legislador afirmó: "Usted no me deja ni hablar, me pregunta y me pregunta encima dando por cierto cosas que no doy por cierto. Entonces, es su visión, déjeme dar la mía".

El periodista respondió "ok" y la entrevista continuó sobre otros temas.

(Télam)