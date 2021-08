El diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y presidente del bloque PRO, Cristian Ritondo, afirmó hoy que "los trapos hay que lavarlos en casa", en referencia a la interna de Juntos por el Cambio (JxC) de cara a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 12 de septiembre, que en los últimos días cobró notoriedad por los cruces internos entre sus integrantes.

"Hay que ganar en noviembre y para eso tenemos que estar todos juntos. Ninguna división hacia afuera es buena, soy de los que cree que los trapos hay que lavarlos en casa", aseguró.

En línea con esa postura, recordó que "el adversario no está entre nosotros" sino que es "el kirchnerismo".

Sin embargo, el 26 de julio Ritondo publicó en su red social Twitter un comentario que apuntaba directamente al precandidato Facundo Manes, quien con su lista competirá en las PASO con Diego Santilli, hasta hace poco vicejefe de gobierno porteño, por la provincia de Buenos Aires.

"Facundo, decís que llegás para sacar lo mejor del potencial argentino pero solo sembrás desconfianza y dudas en tu propio espacio. No caigas en las peores costumbres de la vieja política si querés renovación. El Frente de Todos ya no necesita más candidatos", publicó Ritondo en ese momento.

Al respecto, en la entrevista de hoy, Ritondo señaló: "No fui contra (Facundo) Manes, simplemente le dije que para criticarnos ya está el kirchnerismo. Me parece que se equivocó, lo señalé, pero me parece que ahora tenemos que debatir ideas".

Respecto a la precandidata que encabeza una de las listas de Juntos en CABA, María Eugenia Vidal, dijo que "fue legisladora porteña, vicejefa de gobierno y ministra de Desarrollo social en la Ciudad de Buenos Aires mucho tiempo antes de ser gobernadora" de la provincia de Buenos Aires.

"No creo que haya mucha gente que conozca más la Ciudad de Buenos Aires que María Eugenia Vidal y también creo que Diego (Santilli) es la mejor opción en la PBA", aseguró Ritondo.

"Las discusiones tienen más que ver con el AMBA hoy, la problemática es común. Estamos muy pegados, muchas veces los problemas que tiene Avellaneda son los mismos que puede tener La Boca o Barracas", argumentó el dirigente de la oposición. (Télam)