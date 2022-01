El jefe del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo, calificó hoy como una "barbaridad institucional" a la marcha contra la Corte Suprema de Justicia que convocó un sector del Gobierno y subrayó que Juntos por el Cambio debe "mantener un proceso de unidad" para "reafirmar el voto en 2023".

"De todas las barbaridades institucionales que vi últimamente, la marcha contra la Corte Suprema es una de las más graves", sentenció Ritondo en diálogo con "Baby en el medio", el programa que conduce Baby Etchecopar por Radio Rivadavia, en referencia a la movilización convocada para el 1 de febrero.

MIRÁ TAMBIÉN Publican en el Boletín Oficial reparación administrativa de una trabajadora del INTI desaparecida

En este sentido, el diputado nacional apuntó contra la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, y contra el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, por su respaldo a la movilización convocada para el 1 de febrero y señaló: "Que un Presidente no le diga a sus propios funcionarios ´no es la forma´ pareciera que lo único que buscan es impunidad". "Proyecto económico no tienen y en lo institucional hacen este tipo de cosas", agregó el jefe del bloque de diputados del PRO, al tiempo que criticó distintos aspectos del Gobierno referidos principalmente a la economía y al manejo político.

"Que un Presidente no le diga a sus propios funcionarios ´no es la forma´ pareciera que lo único que buscan es impunidad".

Click to enlarge A fallback.

En este sentido, señaló que "no tiene plan económico" y criticó que "dice que va a mandar un plan plurianual y no manda nada, pide una reunión con la oposición para tener sustento político y después la levanta". Al respecto, consideró que frente a ese escenario Juntos por el Cambio "debe defender los valores, su compromiso de campaña, hacer que el país no se deteriore más y mantener un proceso de unidad". "En algún momento tenemos que ser mayoría en el Congreso y tomar las decisiones para la Argentina que queremos y no tener que especular. Necesitamos reafirmar el voto en 2023, hay que cambiar la lógica", sostuvo el diputado nacional.

MIRÁ TAMBIÉN El Presidente aseguró que su visita a China fortalecerá los lazos y proyectos comerciales comunes

Consultado sobre las negociaciones con el FMI por la deuda y las declaraciones del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, respecto de la responsabilidad de la gestión de Mauricio Macri en ese tema, Ritondo respondió: "Ya lo discutimos con Morales en la mesa nacional". "Nosotros nos hacemos cargo de que la deuda es de la Argentina, no importa qué gobierno la tome, la Argentina tiene que pagar porque es lo que hace cualquier nación del mundo", sostuvo el diputado y agregó: "No sé lo que piensa Cristina (Kirchner), que es la vicepresidenta, sobre el arreglo con el Fondo". PS/OM NA