(Por Amparo Beraza, enviada especial).- Río Grande es una ciudad industrial en la que vive gente procedente de todas las regiones de la Argentina e incluso de países limítrofes, según cuentan los propios fueguinos.

Entre sus pobladores hay desde jujeños hasta paraguayos y bolivianos, pero también veteranos de guerra que se quedaron tras el conflicto y se establecieron junto a sus familias en uno de los lugares más australes del país.

Es el caso del presidente del Centro de Veteranos de Guerra de Río Grande Raúl Villafañe, originario de Don Torcuato, provincia de Buenos Aires, quien con 18 años partió a las islas y al volver herido no se halló más en su hogar.

"Tenía 18 años y me tocó hacer la colimba en Río Grande, en el Batallón de Infantería de Marina 5 (BIM5), cuando comenzó la guerra de Malvinas", reveló anoche en diálogo con Télam.

Villafañe, como el resto de Río Grande, estuvo presente en la vigilia por Malvinas en el monumento a los caídos en combate para conmemorar un nuevo aniversario del conflicto.

En este sentido, dijo que su deseo antes de la guerra era "jugar a la pelota" pero llegar a las islas y ser herido en el Monte Superhill cambió el rumbo de su vida.

Villafañe es hoy un hombre que pasó los 60 y se encuentra jubilado, saluda a todos con una sonrisa y exhibe orgulloso las medallas en su pecho.

"Me enviaron al Hospital Naval en Buenos Aires, donde estuve un año. Cuando salí no quise más estar allá. Me tiró al suelo lo que había pasado, yo quería jugar a la pelota y me encontré en una guerra, y dije: ¿Qué hago de mi vida?", contó el excombatiente.

Villafañe partió un año después para Río Grande, cerca de las islas Malvinas, y nunca más volvió a vivir a Buenos Aires.

En esta misma línea, habló con Télam Daniel Ábalos, poblador de Río Grande y originario de Jujuy, que también estuvo presente durante la vigilia.

El tío de Ábalos, Pedro Aquilino Mamani, fue enfermero de la Armada Argentina perteneciente al Batallón de Infantería de Marina 5 (BIM5) durante el conflicto y al finalizar la guerra se quedó a vivir en Río Grande.

"Hay muchos veteranos y familiares de veteranos en Río Grande. Todos acá vienen de otro lado, y cada uno fue trayendo a los suyos", dijo Ábalos, quien observó la vigilia alejado del resto, parado sobre un monumento que representa a un cañón que apunta al Mar argentino.

Por su parte, Villafañe expresó que se fue de Buenos Aires porque "se quedó solo" y tuvo que "remarla".

"Me pasó, como a muchos compañeros, que no nos daban trabajo. Hubo tantos suicidios después de la guerra porque nos dejaron solos y cada uno salió como pudo", aseguró.

Río Grande fue declarada "capital nacional de la Vigilia por Malvinas" por la ley 26.846 sancionada por el Congreso en marzo de 2013.

Para Ábalos, es una ciudad conformada por gente "que está buscando otra cosa".

En su caso, se mudó a Tierra del Fuego por trabajo, al ser llamado por su tío, uno de los tantos veteranos que se quedó en la ciudad austral.

"Cada uno salió como pudo de la guerra, los centros de veteranos ayudaron a la contención del excombatiente", acotó Villafañe a Télam mientras escuchaba el relato de Ábalos.

Villafañe fue de trabajo en trabajo por toda la ciudad, hasta que finalmente se jubiló como bombero y desde 1995 participa todos los años de la vigilia por Malvinas.

"En los últimos años está la sensación de que la gente está más apegada al tema Malvinas y eso es por el trabajo que hizo el veterano, de 'malvinizar'", sostuvo con orgullo.

En este sentido, afirmó que los veteranos son "la historia viva" del conflicto y agregó que ver a los alumnos de las escuelas acudir a la vigilia le confirma año a año que su tarea es "seguir malvinizando".

"Somos la historia viva, con 18 años la viví, hoy un chico de 18 años es un estudioso, tiene que salir a defenderlas, pero con el lápiz, con el estudio", concluyó. (Télam)