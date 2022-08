La fiscalía y la querella en el juicio de lesa humanidad Regimiento de Infantería 6 de Mercedes (RIM 6) advirtieron hoy que los secuestros y crímenes que se investigan formaron parte de un "plan" para "capturar y aniquilar" a personas, y pidieron a los jueces del Tribunal Oral Federal (TOF) 2 porteño que fallen a favor de "desmontar la mentira" de la última dictadura militar.

Así se expresó la representante del Ministerio Público Fiscal y la parte querellante durante la audiencia de réplicas en la que el tribunal ordenó un cuarto intermedio para el miércoles 10 de agosto a las 14.30, con el objetivo de "reorganizar" las dúplicas de la defensa.

De esta manera, se postergó la fecha del veredicto que había sido prevista para este viernes.

La audiencia de hoy comenzó a las 17 con la réplica de la fiscal general Ángeles Ramos, quien ratificó que los crímenes fueron parte de un "plan común" en el que se quiso "capturar y aniquilar" a personas y no "la decisión unilateral" de algunos efectivos, como sostiene la defensa de los acusados.

"El plan era privar de la libertad, torturar para obtener información", expresó Ramos sobre una causa en la que se investigan los secuestros y torturas cometidos entre marzo y julio de 1976 contra 37 personas, de las cuales ocho fueron asesinadas o permanecen desaparecidas.

Entre ellas, se encuentra Rocío Martínez Borbolla, miembro del PRT-ERP y madre de los periodistas Bárbara y Camilo García.

El 13 de junio de 1976, los hermanos García, a sus 9 y 4 años, fueron testigos de la desaparición de su madre en la casa en la que vivían en el barrio Envión de la localidad bonaerense de Haedo.

"Si ocurría un intento de fuga, había que tirar a matar, que es lo que efectivamente sucedió", resaltó Ramos en relación a las detenciones clandestinas ocurridas en la unidad militar de Mercedes, donde habría sido llevada Martínez Borbolla junto a otras decenas de personas.

Y agregó: "No puede predicarse la ausencia de dolo".

Además, la fiscal recalcó que la causa reclama "justicia y reconstrucción de verdad" con elementos de prueba "válidos".

"Esta causa no se resuelve con Internet, no se resuelve con mentiras. No se resuelve bastardeando a los testigos que se animaron a contar lo que vieron", subrayó Ramos.

En la causa están imputados el exjefe del Regimiento coronel Alberto Ramón Schollaert; el exteniente Gustavo González Sass; el exsubteniente Martín Eduardo Sánchez Zinny; el excabo Osmar Andrade; y el exsubteniente Horacio Linari.

Tras la disertación de la fiscal, los magistrados del TOF 2, Jorge Luciano Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Javier Feliciano Ríos, escucharon las réplicas de la querella.

El abogado defensor de los hermanos García, Pablo Llonto, se sumó a lo dicho por la fiscal y cuestionó la prueba aportada por la defensa.

"Solicitamos que se despeje el camino de toda la prueba no existente", insistió Llonto.

Sobre esto, el abogado querellante remarcó que no se trató de algo aleatorio sino que la presentación de prueba inexistente fue "un método" del alegato defensor.

Por otra parte, Llonto subrayó el rol que tuvo el Sánchez Zinny como excabo 1° a cargo de la Sección Tiro de la Compañía I A en la concreción de los crímenes.

"Fue uno de los integrantes del grupo de tareas de Mercedes y actuó en los operativos ilegales que empezaron con el secuestro de Martínez Borbolla y continuaron con los secuestros y crímenes de San Andrés de Giles", expresó el abogado.

"Tienen la tarea de desmontar la mentira de 1976 y la del 2022", planteó a los jueces.

Por su parte, Federico Efron, abogado perteneciente a la Secretaría de Derechos Humanos, objetó también las pruebas presentadas por la defensa.

"Por lo menos siete pruebas fueron traídas por la ventana, que no fueron incorporadas en ningún momento", indicó Efron y resaltó que "no fue un error" sino algo "absolutamente consciente".

Y añadió: "No hay ningún espacio para nada nuevo"

Las declaraciones se realizaron por videoconferencia a través de la aplicación Zoom y la audiencia fue transmitida por YouTube desde el medio comunitario La Retaguardia. (Télam)