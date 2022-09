(Por Felipe Celesia).- "Revolución Federal", el grupo que realizó escraches arrojando antorchas frente a la Casa Rosada y buscó esta semana despegarse de Facundo Sabaj Montiel y Brenda Uliarte -detenidos por el intento de homicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner- profesa un "antikirchnerismo" radicalizado que se organiza por chat y se expresa en las redes sociales como una oposición al Gobierno de acción directa.

"Los vamos a perseguir, van a tener miedo de salir a la calle. El robo y la corrupción en Argentina va a dejar de ser gratis, por las buenas o por las malas", decía el grupo en la plataforma Instagram el 19 de agosto último, un día después de arrojar antorchas sobre la Rosada por arriba de la reja perimetral de la calle Balcarce.

En su momento, la "acción" del colectivo pasó desapercibida pero luego ganó centralidad cuando detectaron que Brenda Uliarte, detenida por el intento de magnicidio de Fernández de Kirchner junto a su novio Fernando Sabag Montiel, estuvo en la noche de las antorchas.

La prueba la aportó la misma Uliarte, en una foto que subió a su perfil de Instagram, en la que se la ve vestida con buzo y pantalón rallado, con la Casa de Gobierno y un cordón policial a sus espaldas.

La operación de "Revolución Federal" sobre la sede del Poder Ejecutivo no fue la primera: a principios de mes, el mismo grupo golpeó la camioneta en la que se trasladaba Sergio Massa cuando ingresaba a la explanada de Casa de Gobierno para jurar como nuevo ministro de Economía.

Cuatro hombres -uno de ellos con un megáfono- y una mujer insultaron al líder del Frente Renovador y golpearon el vehículo con una violencia semejante que horas después el ministro presentó una denuncia penal por la agresión.

"Nosotros no vamos con la intención de putear a nadie pero es lo que sale en el momento, es lo que generan con la cara de odio que te miran, con la soberbia que tienen", dijo uno de los activistas de "Revolución Federal", Jonathan Morel, en declaraciones a Radio Con Vos.

"Revolución Federal" también escrachó el 5 de julio al ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, cuando salía también de la Casa Rosada gritándole "peronista hijo de puta" y que no iba a poder "caminar por la calle" nunca más.

"No se va a insultar, nosotros somos ciudadanos que nos estamos cagando de hambre cuando trabajamos, así que no vamos a insultar, vamos a reclamar que es algo muy distinto: no somos odiadores", intentó explicar Morel.

Más allá de las afirmaciones de Morel, la jueza federal María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo investigan si miembros de "Revolución Federal" estuvieron en las inmediaciones de la casa de la vicepresidenta, incluso si se vincularon con el grupo de Sabag Montiel que vendía copos de algodón de azúcar.

El principal indicio de la presencia de "Revolución Federal" es la foto que tomó el 28 de agosto el tesorero del grupo, Leonardo Sosa, desde la ventana del departamento de la vecina de la vicepresidenta y que luego subió a la red social Twitter.

Morel dijo no conocer a Uliarte y minimizó la escala de su agrupación cuando dijo "son marchas de 60 personas, tampoco es muy difícil, los ves a todos: somos siempre los mismos".

A los escraches, convocados por las redes y organizados en un grupo de chat de poco más de cien miembros, llevan banderas argentinas y un estandarte de tres metros por dos que dice "Revolución Federal. Si Dios no demanda, la Patria lo hará".

"Nosotros no tenemos ninguna bajada política, simplemente nos juntamos para manifestarnos en contra del Gobierno porque la estamos pasando muy mal y tenemos que hacérselo saber", insistió Morel justificando los ataques.

Para el diputado del Frente de Todos y presidente de la comisión de Justicia, Rodolfo Tailhade, la proclamada condición inorgánica de "Revolución Federal" no es tal, sino que por el contrario cree distinguir una "estructura" de inteligencia, con financiamiento y logística, que el legislador vincula "con la Policía de la Ciudad".

La acción directa de "Revolución Federal" incluyó tirar basura y verdura en el Instituto Patria, escrachar en las afueras del Congreso al dirigente social del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) Juan Grabois, una protesta frente a América TV en apoyo a la conductora Viviana Canosa y una movilización a la quinta de Olivos bajo la consigna "van a correr" (amenaza barrabrava) y "el kirchnerismo va a caer". (Télam)