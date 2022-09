La Cámara Federal de Casación declaró "inadmisible" un planteo de Darío Nieto, legislador porteño y secretario privado del ex presidente Mauricio Macri, para que la Corte Suprema intervenga en su reclamo de "nulidad" del secuestro y la extracción de información de su teléfono celular. Esa medida fue ordenada al inicio de la causa en la que se investiga el presunto espionaje ilegal durante el Gobierno de Cambiemos contra opositores y aliados políticos, dirigentes y organizaciones sociales, sindicales y hasta eclesiásticas

En agosto pasado, la Cámara había rechazado una apelación de Nieto contra la decisión de la Cámara Federal de La Plata (por entonces competente en la causa) que avaló la obtención de información del teléfono celular. Nieto apeló esa medida mediante un "recurso extraordinario" para que la decisión fuera revisada por la Corte Suprema, pero la Casación frenó ese intento

"El remedio extraordinario presentado no puede hallar viabilidad formal, por cuanto no se dirige contra una sentencia definitiva ni equiparable a tal por sus efectos", dijeron los jueces Javier Carbajo y Gustavo Hornos. "La defensa no ha demostrado la alegada vulneración del derecho de defensa en juicio ni a la garantía constitucional del debido proceso, a los efectos de ser considerados como una cuestión federal suficiente, debidamente fundada, que permita habilitar la competencia extraordinaria del máximo Tribunal", añadieron. La defensa de Nieto, a cargo del abogado Gervasio Caviglione Fraga, tiene ahora la posibilidad de recurrir directamente ante la Corte mediante un "recurso de queja"

NE/KDV NA