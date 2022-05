La Corte Suprema de los Estados Unidos podría eliminar el derecho al aborto, según el borrador de una opinión mayoritaria del tribunal que tiraría por la borda casi medio siglo de protecciones constitucionales. El borrador de 98 páginas, obtenido por Político, una organización de periodismo con sede en el condado de Arlington, fue escrito por el juez Samuel Alito y distribuido dentro del tribunal dominado por los conservadores. El texto cita la histórica decisión del caso Roe contra Wade de 1973 que consagra el derecho al aborto como "atrozmente errónea desde el comienzo". "Sostenemos que Roe y Casey deben ser anulados", escribe Alito en el documento, etiquetado como "Opinión del tribunal" y publicado en el sitio web de Político. "Es hora de hacer caso a la Constitución y devolver la cuestión del aborto a los representantes elegidos por el pueblo"

En el caso Roe contra Wade, la Corte Suprema estadounidense sostuvo que el acceso al aborto es un derecho constitucional de la mujer. En una sentencia de 1992, Planned Parenthood contra Casey, la corte garantizó el derecho de la mujer a abortar hasta que el feto sea viable fuera del vientre materno, lo que suele ocurrir entre las 22 y 24 semanas de gestación. "La conclusión ineludible es que el derecho al aborto no está profundamente arraigado en la historia y las tradiciones de la nación", escribió Alito. Los derechos reproductivos se han visto cada vez más amenazados en Estados Unidos en los últimos meses, en tanto los estados se han movilizado para endurecer las restricciones. Políticos de derecha han lanzado un ataque contra el aborto, mientras que los demócratas, liderados por el presidente Joe Biden, luchan por proteger el acceso a dicho procedimiento. En diciembre, al escuchar los argumentos orales sobre una ley de Mississippi que podría prohibir la mayoría de abortos después de la semana 15, la mayoría conservadora de la Corte Suprema pareció inclinarse a no solo a mantener la normativa estatal, sino a anular la decisión de Roe contra Wade. Se espera que este cuerpo de nueve miembros, dominado por conservadores tras la nominación de tres jueces por el expresidente Donald Trump, emita una decisión en el caso de Mississippi para junio. Político subrayó que el documento que obtuvo es un borrador y que las opiniones podrían cambiar hasta entonces. La filtración del texto es extraordinaria: político aseguró que es la primera vez en la historia moderna que un borrador de opinión se había revelado públicamente. Una portavoz de la Corte Suprema expresó: "La Corte no tiene comentarios". El Instituto Guttmacher, un grupo de investigación que defiende el derecho al aborto, afirmó que es "seguro o probable" que 26 estados prohíban el aborto si la decisión Roe contra Wade es anulada. MMS/AMR NA