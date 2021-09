El resultado de estas Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) define los candidatos y candidatas a legislar por de cada espacio político. Estos, a su vez, se medirán en elecciones generales el próximo 14 de noviembre. GLP te actualiza minuto a minuto el resultado que arrojaron estas PASO. Entérate quiénes son los y las candidatos/as que buscarán representar a la 3° Sección Electoral en la Legislatura bonaerense.

A las 21.40 de este domingo se dieron a conocer los primeros datos oficiales. Con el 50% de las mesas escrutadas y una participación del 66% se impone el Frente de Todos con el 42,42% de los votos. Segundo quedó Juntos con el 32 %. En la interna de dicho espacio ganó la lista A con el 66% y Dar el Paso sacó el 33%. Tercero quedó el Frente de Izquierda y los trabajadores con el 6,43% de los votos. La interna la ganó Unidad de la Izquierda con el 80% por sobre Revolucionemos la Izquierda que sacó el 19%. Cuarto quedó Avanza Libertad con el 4,67% y quinto Vamos con Vos con el 4.25%.

En la Tercera sección electoral se renuevan 18 bancas en la Cámara de Diputados bonaerense.

ElFRENTE DE TODOSeste domingo presentó su lista en la Tercera sección electoral. Estuvo encabezada por Mariano Cascallares (intendente de Almirante Brown). Secundado por Susana González (busca renovar mandato) y Ricardo Rolleri (concejal del Frente de Todos en La Matanza). Les siguieron: Mariana Larroque (busca renovar mandato), Federico Otermin (busca renovar mandato), Berenice Latorre (coordinadora de Gestión Ciudadana de Quilmes), Nicolás Russo (busca renovar mandato), Ayelén Rasquetti (secretaría de Desarrollo Social de Cañuelas), Facundo Tignanelli (busca renovar mandato), Liliana "Lily" Pintos, Pablo Vera, Milagros Moya, Cristian Miño, Lourdes Correa, Gastón Arias, Melina D Amico, Mario Serrano y Eleonora Vázquez. JUNTOSse midió en una interna en la Tercera Sección Electoral. Por el lado delPRO presentó una lista con precandidatos a diputados bonaerenses que estuvo encabezada por Martiniano Molina (ex intendente de Quilmes). Le sigueron Maricel Etchecoin (busca renovar mandato), Adrián Urreli (busca renovar mandato), Florencia Retamoso, Marcelo Villa (Concejal de Lanús), Silvia Beatriz Sierra, Roberto Vila, Andrea Sánchez Román, Jorge Frascona, Sandra Alice, Alejandro Zamorano y Carolina Gallo. En tanto, por el lado de laUCR la lista deJUNTOS estuvo encabezada por Pablo Domenichini (Integrante de Evolución, el partido de de Martín Lousteau y rector de la Universidad de Almirante Brown). Seguido por Nazarena Mesías (concejal de Juntos por el Cambio de Lanús), Walter Queijeiro (periodista y ex concejal de Quilmes), Miriam Niveyro, Carlos Bonino, Mariela Méndez, Facundo Maisu, Graciela Andrada, Patricio Rusconi, Valentina Etulain, Jorge Nedela y Laura Perugorría.

En tanto,VAMOS CON VOSllevó en su lista a Nicolás Terrera y Florencia Casamiquela (ex candidata a senadora nacional). Le siguieron en la nómina: José Rodolfo Casazza, Silvina Mabel Rodríguez, Antonio Novielli, Elsa Lara de Juzwa, Julio César Torres, Marcela Ochs, Jorge Síbori y Miriam Melgarejo. Por su parte, VAMOS CON VOS LIBRES DEL SUR midió su fuerza con la lista conformada por: Mauro López García, Victoria Estermann, Gabriel Mónaco, Mirta Molina, Roberto Vrtal, Laura Lonatti, Lando Martín, Daniela Santillán, Gustavo Medina y Jimena Mariel Sánchez. Por el lado de AVANZA LIBERTAD, midieron su fuerza en estas PASO con la lista deNahuel Sotelo Larcher. ElFRENTE DE IZQUIERDA(PTS-PO-IZ) de la tercera sección electoral llevó en su lista a Guillermo Kane (ex el diputado provincial). En tanto, en la interna, el FITU - MST midió fuerza con la nómina de Guillermo Pacagnini. NUEVO MASpresentó su lista con Héctor "Chino" Heberling (dirigente obrero y fundador del Nuevo MAS), Marina Alonso (ex dirigente del Suteba General Sarmiento). El PARTIDO FEDERALse midió con Francisco Basile mientras que el FRENTE PATRIOTAcomprobó su nivel de apeptos con la lista que encabezó Miguel Raduazzo. En estas PASO, el espacio REPUBLICANO FEDERAL midió su nivel de adhesión con la lista que encabezó Rodrigo Rabanaque. Lo propio hizo PARTIDO HUMANISTA con la lista encabezada por Saturnina Pelozo. PARTIDO RENOVADOR FEDERALmidió su fuerza con la lista encabezada por Claudio Rubén Mayuro. Lo propio hizo CO.PE.BO que midió su fuerza con Juan Carlos Giffoni. UNION POR TODOSse presentó con la nómina encabezada por Juan Pedro Del Oso; UNION CELESTE Y BLANCOcon la lista de Marcela Elizabeth Sejas y el PARTIDO CONSERVADOR POPULAR con la de Christian Alcaraz. Mientras que MOV. ORGANIZACION DEMOCRATICAmidió su nivel de adhesiones con la lista encabezada por Héctor Wasinger y TODOS POR BUENOS AIREShizo lo suyo con la lista de Pablo Coelo. En esta interna, VOCACION SOCIAL (UNITE)probó su fuerza con la lista de Yamil Eloy Salerno y VOCACION SOCIAL (REN.) con la de Jorge Altierl.

¿Qué resultados arrojaron las PASO en los distritos que componen la Tercera Sección Electoral?

Novedades que van llegando desde los municipios.

Almirante Brown:

De acuerdo a los datos oficiales y con casi el 50 por ciento de las mesas escrutadas, el Frente de Todos liderado por José Lepere -afín al intendente y precandidato a diputado provincial, Mariano Cascallares- lidera la elección. En segundo lugar, quedó Juntos -la interna la habría ganado el candidato de Diego Santilli, Mariano San Pedro, quien competía ante Andrés Acuña, perteneciente a la lista “Dar el Paso”. En tercer lugar, habría quedado el Frente de Izquierda, ganando la interna la lista “Unidad de la Izquierda”.

Avellaneda:

De acuerdo a los primeros datos provenientes de las bocas de urna, el Frente de Todos con Magdalena Sierra a la cabeza se impondría en la elección. En cuanto a la interna de Juntos (dividida en tres listas) lideraría Pedro Orlando Machado, afín a Diego Santilli.

Quilmes:

En la contienda local de Juntos en Quilmes, según medios de esa localidad del sur del conurbano, el diputado Fernando Pérez (UCR) llamó a Ignacio Chiodo (PRO) para felicitarlo por el triunfo obtenido en las PASO. En diálogo con Ir a Más que se emite en Radio FAN (FM103.9), Fernando Pérez dijo que “no tenemos resultados decisivos, pero lo llamé a Ignacio Chiodo para felicitarlo por el triunfo en la interna de Juntos, y mi compromiso de trabajar a partir de mañana para obtener un triunfo en noviembre”.

Pérez, quien actualmente es diputado bonaerense, participó en la lista quilmeña de “Dar el paso”. Mientras que Chiodo fue el candidato local de la lista que encabezaron Diego Santilli a nivel nacional y Martiniano Molina en el plano bonaerense, quien perdió la intendencia de Quilmes en 2019 en manos de la camporista Mayra Mendoza.

Berisso:

Los primeros números que arriban desde la comuna de Berisso, sostienen una amplia diferencia del Frente de Todos ante las demás fuerzas políticas. La lista del Frente de Todos, encabezada por Gabriel Marotte, casi que redobla los votos a Juntos, que tiene una interna con tres listas, donde se impondría Jorge Marc Llanos sobre los radicales Matías Nanni y Gabriel Kondratzky.

Brandsen:

Tras el recuento de las primeras mesas en Brandsen, se dio a conocer que el candidato de la lista 3 “Dar el paso”, Marcos Erregue (afín al intendente Daniel Cappelleti) se impondría por una diferencia importante ante su contrincante del mismo espacio, Jorge Espinosa.

Asimismo, en el Frente de Todos, Fernando Raitelli se impondría ante Lucas Bronicardi. Cabe destacar que, según la diferencia de estas mesas, Raitelli lideraría la elección, dando el golpe a frente a la gestión de Cappelleti.

Cañuelas:

Según distintos sondeos en el Municipio de Cañuelas, se estaría imponiendo la lista de Juntos, encabezada por Leonardo Iturmendi, el candidato por la lista de Manes, por sobre el candidato de Santilli, Santiago Mac Goey.

Con una importante participación de votantes, se realizó la PASO 2021 en donde se registraron largas filas e importantes demoras para que los vecinos puedan emitir su voto.

Punta Indio:

Según los primeros sondeos en Punta Indio, con 17 mesas escrutadas (más del 50%), la consejera Escolar Marisa Bissio, del oficialista Frente Todos, se impondría con casi 1300 votos. Sin embargo, la suma de Gerardo Landa (PRO) y Lucas Foti (UCR) llegarían a más de 2.100.